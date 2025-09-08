ETV Bharat / state

दो पुलिसकर्मियों पर वाल्मीकि गैंग से मिले होने का शक, एसटीएफ जल्द करेंगी पर्दाफाश, कई और भी रडार पर

कुख्यात प्रवीण वाल्मीकि के भतीजे मनीष की गिरफ्तारी मामले में नया मोड आया है. प्रवीण वाल्मीकि गिरोह से दो पुलिसकर्मियों को कनेक्शन भी निकला है.

haridwar
वाल्मीकि गैंग के सदस्यों को एसटीएफ ने हाल ही में गिरफ्तार किया था. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 8, 2025 at 7:26 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड एसटीएफ (स्पेशल टास्क फोर्स) ने बीते दिनों रुड़की से कुख्यात प्रवीण वाल्मीकि के सहयोगी और पूर्व बीजेपी नेता मनीष बॉलर समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों पर आरोप है कि वो जेल में बंद कुख्यात प्रवीण वाल्मीकि के लिए काम करते है और बाहर उसका सारा धंधा देखते थे. वहीं अब इस मामले में नया मोड आया है.

दरअसल, उत्तराखंड एसटीएफ के अनुसार दो पुलिसकर्मी पर भी प्रवीण वाल्मीकि गिरोह की मदद करने का शक है. फिलहाल दोनों पुलिसकर्मियों को कुमाऊं मुख्यालय में अटैच किया गया है. इसके अलावा दोनों पुलिसकर्मियों की रिपोर्ट भी शासन को भेज दी गई है. उत्तराखंड एसटीएफ ने बताया कि उन्होंने मनीष बॉलर के मोबाइल की जांच तो हरिद्वार जिले में तैनात दो पुलिसकर्मियों का नाम सामने आया है, जिसके बाद एसटीएफ ने मामले की जांच के आगे बढ़ाया.

जानिए पूरा मामला: दरअसल, उत्तराखंड एसटीएफ को दो अज्ञात व्यक्तियों ने शिकायत पत्र भेजा था. आरोप लगाया गया था कि सितारगंज जेल में बंद कुख्यात प्रवीण वाल्मीकि के अपने गुर्गों की मदद से हरिद्वार में पार्किंग के ठेके के अलावा लोगों को डरा धमकाकर उनकी बेशकीमती जमीनों को अवैध रुप से विक्रय खरीद रहा है. यह सारा नेटवर्क जेल से चल रहा है.

उत्तराखंड एसटीएफ ने अपने स्तर पर मामले की जांच की. जांच में आरोप सही पाए गए. इसके बाद उत्तराखंड एसटीएफ की टीम रुड़की हुई और कुख्यात गैंगस्टर प्रवीण वाल्मीकि के भतीजे मनीष बॉलर को गिरफ्तार किया. भतीजे मनीष रुड़की नगर निगम का पार्षद है. वहीं इस केस में नाम आने के बाद बीजेपी ने मनीष बॉलर को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया था.

तब मामले में एसटीएफ एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया था कि रुड़की के सुनेहरा गांव निवासी श्याम बिहारी का साल 2014 में मौत हो गई थी. श्याम बिहारी की सुनेहरा गांव में ही करोड़ों रुपए की जमीन है. श्याम बिहारी की मौत के बाद इस जमीन की देखभाल छोटा भाई कृष्ण गोपाल कर रहा था. लेकिन साल 2018 में प्रवीण वाल्मीकि गैंग ने इस संपत्ति के लिए कृष्ण गोपाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

इसके बाद इस संपत्ति की देखभाल श्याम बिहारी की पत्नी रेखा कर रही थी. आरोप है कि प्रवीण वाल्मीकि के गुर्गों ने रेखा को धमकाकर संपत्ति अपने नाम पर करने के लिए दबाव बनाया गया, लेकिन परंतु वह नहीं मानी. इसीलिए साल 2019 में प्रवीण वाल्मीकि ने अपने भतीजे मनीष बॉलर व उसके साथियों से रेखा के भाई सुभाष पर गोली चलवाई थी. जिसमें धारा 307 का मुकदमा थाना गंगानगर पर पंजीकृत कराया गया.

इन दोनों घटनाओं से रेखा का परिवार डर गया और वह रुड़की क्षेत्र छोड़कर कहीं अज्ञात स्थान पर छिपकर रहने लगे. इसके प्रवीण वाल्मीकि के गुर्गों ने जिसमें मनीष बॉलर भी शामिल था, उन्होंने रेखा की संपत्ति को हड़पने का प्लान बनाया. इसके बाद प्रवीण वाल्मीकि के सदस्यों ने रेखा व कृष्ण गोपाल की पत्नी स्नेहलता फर्जी पावर अटॉर्नी तैयार कर उस जमीन को आगे बेच दिया. इस काम में मनीष बालर का सहयोगी पंकज अष्टवाल था.

उत्तराखंड एसटीएफ का खुलासा: वहीं अब उत्तराखंड एसटीएफ ने इस मामले में बड़ा खुलासा किया है. इस मामले में दो पुलिसकर्मी भी उत्तराखंड एसटीएफ के शक के दायरे में आए है. ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए एसटीएफ एसएसपी नवनीत भुल्लर ने बताया कि इस मामले में अभी फौरन तौर पर दो पुलिसकर्मियों को चिन्हित किया गया है. उन्हें तत्काल प्रभाव से कुमाऊं में अटैच कर दिया गया है. अब इस पूरे मामले पर जांच चल रही है. अगर जांच में कुछ पाया जाता है तो तत्काल प्रभाव से मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी भी की जाएगी.

उन्होंने बताया कि इस मामले में अभी और कुछ भी नाम सामने आ सकते हैं. एसटीएफ प्रभारी के मुताबिक अभी चुकी जांच चल रही है. इसलिए और अधिक बताना संभव नहीं होगा, लेकिन इतना तय है कि आने वाले समय में इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए सभी पहलुओं को सामने रखेंगे.

मोबाइल गया जांच के लिए कई की अटकी सांसे: एसटीएफ को यह अंदेशा है कि मनीष बॉलर का मोबाइल कई तरह के राज खोल सकता है. लिहाजा आज एसटीएफ ने उसके मोबाइल को फोरेंसिक जांच के लिए भी भेज दिया है. एसएसपी नवनीत भुल्लर के मुताबिक फिलहाल दोनों आरोपियों की निचली अदालत से भी याचिका खारिज हो गई है. अब यह हाईकोर्ट जाएंगे. लिहाजा इस मामले में किसी तरह की कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी. एसटीएफ को लगता है कि जैसे ही मोबाइल जांच की रिपोर्ट आती है उसमे कई और नाम भी सामने आ सकते है.

