UKSSSC पेपर लीक केस, सब इंस्पेक्टर समेत दो पुलिसकर्मी पर भी गिरी गाज, सीओ रुड़की करेंगे जांच
यूकेएसएसएससी पेपर लीक केस में अधिकारियों और कर्मचारियों पर लगातार गाज गिर रही है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 25, 2025 at 2:48 PM IST
हरिद्वार: यूकेएसएसएससी (उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग) पेपर लीक मामले में एक तरफ जहां पुलिस आरोपियों पर कार्रवाई कर रही है तो वहीं दूसरी ओर उन अधिकारियों पर भी गाज गिर रही है, जिनकी लापरवाही के वजह से पेपर लीक हुआ है. असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन और सेक्टर मजिस्ट्रेट सस्पेंड होने के बाद अब हरिद्वार ने दारोगा समेत दो पुलिसकर्मियों को निलंबित किया है.
दोनों पुलिसकर्मियों की ड्यूटी आदर्श बाल सदन इंटर कॉलेज बहादरपुर जट हरिद्वार पर थी. हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल की तरफ से दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबित किया है. निलंबित पुलिसकर्मियों में सब इंस्पेक्टर रोहित कुमार और कांस्टेबल ब्रह्मदत्त जोशी हैं. दोनों पुलिसकर्मियों पर परीक्षा केंद्र में ड्यूटी के दौरान संवेदनशीलता और सतर्कता न बरतने का आरोप है.
हरिद्वार एसएसपी ने दोनों पुलिसकर्मियों की इस लापरवाही को गंभीरता से लिया और दोनों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश पारित किया है. साथ ही इस मामले की जांच सीओ रुड़की नरेंद्र पंत को दी है. एसएसपी ने एक हफ्ते में जांच पूरी कर विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है.
पूरा मामला भी जानिए: दरअसल, 21 सितंबर को प्रदेश भर में यूकेएसएसएससी का एग्जाम हो रहा था. एग्जाम के एक सेंटर आदर्श बाल सदन इंटर कॉलेज बहादुरपुर जट हरिद्वार था. इसी सेंटर पर मुख्य आरोपी खालिद एग्जाम दे रहा था. आरोप है कि इस सेंटर के 18 कमरों में से 3 में जैमर नहीं लगे हुए थे. जिनमें कमरा नंबर 9, 17 और 18 शामिल है. पूरे मामले में जैमर टीम की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है.
आरोप है कि परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे बाद इंविजिलेटर से अनुमति लेकर खालिद बाहर निकला. हैरानी इस बात है कि है कि खालिद पेपर अपने साथ लेकर निकला. वॉशरूम में जाकर खालिद ने पेपर के कुछ शॉट क्लिक कर तीन पेज अपनी बहन साबिया को भेजे और साबिया ने प्रोफेसर सुमन को. साबिया ने परीक्षा के बारे में सब कुछ जानते हुए भी पेपर के फोटो को प्रोफेसर सुमन के पास भेजा और प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए.
आरोप है कि सुमन ने इस मामले की जानकारी पुलिस को न देकर उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी पंवार को दी. बॉबी पंवार ने ये खबर वायरल की, जिसके बाद पूरे प्रदेश में हंगामा मच गया. पुलिस ने मामले की जांच करते हुए प्रोफेसर सुमन से पूछताछ की. उसके बाद पुलिस ने साबिया को गिरफ्तार किया. साबिया ने अपने भाई खालिद के बारे में बताया. मामला सामने आने के बाद खालिद फरार हो गया था. हालांकि बाद में पुलिन ने खालिद को भी गिरफ्तार कर लिया था.
अभी तक क्या-क्या हुआ: इस मामले में पुलिस ने अभी तक मुख्य आरोपी खालिद और उसकी बहन साबिया को गिरफ्तार किया है. वहीं उच्च शिक्षा विभाग ने प्रश्न पत्र को हल करने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को निलंबित किया है. इसके अलावा सरकार ने जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक केएन तिवारी को निलंबित किया है.
केएन तिवारी पर परियोजना निदेशक के एन तिवारी को परीक्षा में सुचिता बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन जिस तरह से प्रश्न पत्र के तीन पेज केंद्र से बाहर भेजे गए उस हिसाब है कि परीक्षा केंद्र में लापरवाही की गई है. ऐसे में उक्त अधिकारी पर कार्रवाई की जाए. वहीं अब हरिद्वार एसएसपी ने दारोगा समेत दो पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड किया.
पढ़ें---
- UKSSSC पेपर लीक केस, असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को किया गया सस्पेंड, ये हैं आरोप
- UKSSSC पेपर लीक मामला, सेक्टर मजिस्ट्रेट सस्पेंड, जानिये क्यों हुआ एक्शन
- UKSSSC पेपर लीक केस, रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में होगी SIT जांच, अभी रिजल्ट भी नहीं होगा घोषित
- UKSSSC पेपर लीक: मास्टर माइंड खालिद की अरेस्टिंग और हंगामे से लेकर जानें हर अपडेट
- UKSSSC पेपर लीक केस, नेपाली फार्म में हंगामा, पुलिस ने संभाला मोर्चा, जानिये मामला
- UKSSSC पेपर लीक पर डिफेंस मोड में बीजेपी, कांग्रेस ने बताया कुतर्क, कहा- त्रिवेंद्र को ही घेर रही भाजपा
- UKSSSC भर्ती परीक्षा: बेरोजगार संघ ने किया पेपर लीक का दावा, आयोग ने माना तीन पन्ने आए बाहर
- UKSSSC पेपर लीक विवाद, कांग्रेस ने सरकार पर फोड़ा ठीकरा, मसूरी में पुतला दहन
- UKSSSC पेपर लीक केस, बेरोजगार संघ का देहरादून में प्रदर्शन आज, प्रशासन ने लगाई धारा 163
- पेपरलीक मामले को लेकर हरक सिंह रावत का बड़ा बयान, बीजेपी को घेरा, जानिये क्या कहा
- UKSSSC भर्ती परीक्षा: बेरोजगार संघ ने किया पेपर लीक का दावा, आयोग ने माना तीन पन्ने आए बाहर