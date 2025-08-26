रुड़की: मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश में बढ़ते नशे के मामले को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की. बैठक में सीएम धामी ने अधिकारियों को ड्रग्स फ्री उत्तराखंड अभियान को बृहद स्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए. वहीं दूसरी तरफ मंगलवार को हरिद्वार जिले की पिरान कलियर थाना पुलिस और सीआईयू रुड़की की संयुक्त टीम ने मिलकर दो नशा तस्करों को गिरफ्तार किया. टीम ने आरोपियों के पास से 6 लाख रुपए की स्मैक बरामद की है. पकड़े गए दोनों तस्कर उत्तर प्रदेश के बरेली के रहने वाले हैं. बताया गया है कि स्मैक की ये खेप आरोपी बरेली से लाए थे और इस स्मैक को कलियर के उर्स मेले में खपाकर मोटा मुनाफा कमाने का उनका प्लान था.

पिरान कलियर स्थित विश्व प्रसिद्ध दरगाह साबिर पाक का सालाना उर्स शुरू हो चुका है. वहीं इस उर्स मेले में हर वर्ष देश विदेश से जायरीन पहुंचते हैं. इसी के मद्देनजर उर्स मेले की सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त रखने के साथ ही नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में कलियर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है.

दरअसल, रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली में पत्रकारों से वार्ता करते हुए एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र डोबाल ने बताया कि कलियर पुलिस टीम क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान चेकिंग कर रही पुलिस टीम को मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि दो व्यक्ति कांवड़ पटरी से कलियर की ओर आ रहे हैं और उनके पास नशे की खेप है. इस सूचना पर तत्काल पिरान कलियर थाना पुलिस और सीआईयू रुड़की की संयुक्त टीम ने हरिद्वार यूनिवर्सिटी के पास बाजुहेड़ी क्षेत्र से दोनों नशा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद पुलिस टीम द्वारा उनकी तलाशी लेने पर उनके पास से 129 ग्राम अवैध स्मेक बरामद की गई. बरामद स्मैक की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 6 लाख रुपये बताई जा रही है.

वहीं पुलिस टीम आरोपियों को पकड़ने के बाद थाने लेकर पहुंची और उनसे पूछताछ की गई. पुलिस पूछताछ में उन्होंने अपने नाम इमरान (26 वर्ष) पुत्र बन्ने खां और तस्लीम खान (39 वर्ष) पुत्र याकूब खान निवासी जिला बरेली उत्तर प्रदेश बताया, इसी के साथ पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह उर्स मेले के दौरान अधिक कमाई और लालच में कलियर आए थे. ताकि नशे के शौकीनों को अधिक दाम पर स्मैक बेचकर मोटा मुनाफा कमा सकें. जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए कोर्ट में पेश कर दिया. जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया.

एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र डोबाल ने कहा कि जिले में किसी भी प्रकार के नशे का कारोबार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. पुलिस ने जायरीनों और स्थानीय लोगों से भी अपील की है कि नशे से संबंधित सूचना तत्काल पुलिस को दें. वहीं उर्स मेले के दौरान सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने दरगाह क्षेत्र और आसपास में विशेष निगरानी के लिए टीमों को लगाया है. इसी के साथ सीसीटीवी कैमरों से भी लगातार निगरानी की जा रही है. साथ ही उर्स में शामिल होने आने वाले हर संदिग्ध पर पुलिस की खास नजर बनी हुई है.

