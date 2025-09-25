ETV Bharat / state

नवरात्रों में हरिद्वार मनसा देवी मंदिर में उमड़ रही भीड़, मां के जयकारों से गूंज रहा मंदिर परिसर

देहरादून: 22 नवंबर से नवरात्र शुरू होने के साथ ही देश के साथ ही धर्मनगरी हरिद्वार के मंदिरों में उपासना चल रही है. माता के मंदिरों में सुबह से लेकर शाम तक श्रद्धालुओं की खासी भीड़ देखी जा रही है. इसी क्रम में हरिद्वार स्थित मां मनसा देवी मंदिर में सुबह से श्रद्धालु, माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे है. 27 जुलाई को मनसा देवी में हुई भगदड़ के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में काफी कमी आ गई थी, लेकिन नवरात्र शुरू होने के बाद मनसा देवी मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लग रहा है. हर साल नवरात्र में मां मनसा देवी मंदिर के दर्शन के लिए श्रद्धालु दूर-दूर से पहुंचते हैं.

हरिद्वार में स्थित मां मनसा देवी का मंदिर उत्तराखंड के सबसे प्रसिद्ध और पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है. मनसा देवी मंदिर को 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है. यही वजह है कि नवरात्रों के साथ ही पूरे साल भर श्रद्धालु दूर-दूर से माता के दर्शन करने पहुंचते हैं. मान्यता है कि जो श्रद्धालु मां मनसा देवी की सच्चे मन से उपासना या आराधना करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है. यही वजह है कि सामान्य दिनों के मुकाबले नवरात्र के दौरान मां मनसा देवी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है. श्रद्धालु लंबी लाइनों में लगकर माता के दर्शन करते हैं.

नवरात्रों में हरिद्वार मनसा देवी मंदिर में उमड़ रही भीड़ (ETV BHARAT)

हरिद्वार शहर से करीब 3 किलोमीटर दूर हिमालय की शिवालिक पर्वत श्रृंखला के बिल्वा पर्वत पर मां मनसा देवी का मंदिर स्थित है. इस मंदिर में माता मनसा देवी की पूजा की जाती है, जो माता दुर्गा का एक रूप मानी जाती हैं. मनसा शब्द का अर्थ मन की इच्छा है. यही वजह है कि मनसा देवी मंदिर से जुड़ी मान्यता है कि सच्चे मन से माता के दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, माता मनसा देवी को ऋषि कश्यप और देवी कद्रु की पुत्री भी कहा जाता है. इसके अलावा मां मानसा देवी को नाग वासुकी की बहन भी बताया जाता है. वासुकी जी भगवान शिव के गले का नाम है. पौराणिक कथाओं के अनुसार मां मनसा देवी की शादी जगत्कारू ऋषि से हुई थी.