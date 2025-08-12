हरिद्वार: कोतवाली ज्वालापुर क्षेत्रांतर्गत आरके एन्कलेव में घर में चोरी के इरादे से नेपाली मूल की नौकरानियों ने परिवार के सदस्यों को जहर देने के मामले में पुलिस ने प्लेसमेंट एजेंसी संचालक को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार प्लेसमेंट एजेसी संचालक भी नेपाल का मूल निवासी है.

पुलिस की पड़ताल में सामने आया था कि दिल्ली की सूरज प्लेसमेंट एजेंसी ने नेपाली मूल की दो महिलाओं अनिशा राय व पुष्पा को ज्वैलर्स कारोबारी के घर में नौकरी पर रखवाया था. इसके बाद रेल चौकी प्रभारी एसआई नवीन नेगी के नेतृत्व में दिल्ली पहुंची. पुलिस टीम ने एजेंसी संचालक हीरा लामा पुत्र बुद्धा बहादुर निवासी हरकेष नगर ओखला फेस-2 इन्डस्ट्रियल स्टेट दक्षिण दिल्ली मूल निवासी जिला महोवरी अंचल जनकपुर नेपाल को गिरफ्तार कर लिया. प्लेसमेंट एजेंसी संचालक की गिरफ्तारी के बाद फरार नौकरानियों व अन्य षड़यंत्रकारियों की पुलिस सरमर्गी से तलाश कर रही है. आरोपी नौकरानियों की जल्द तलाश और गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमेें दिल्ली एवं नेपाल बॉर्डर पर भी ड़ेरा जमाए हुए है.

हरिद्वार के एसएसपी प्रमेन्द्र डोभाल ने बताया कि पूरे प्रकरण के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है. ये टीमें बारीकी से इस केस में लगी हुई है. हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द हम इस आरोपियों को पकड़ लेंगे. इसके लिए हमारी टीमें 24 घंटे काम पर लगी हुई हैं.

बता दें 7 अगस्त को हरिद्वार के आरके एन्कलेव निवासी सर्राफा कारोबारी यशपाल मल्होत्रा के घर में काम करने वाली नेपाली मूल की नौकरानियों अनिशा राय व पुष्पा द्वारा घर में चोरी के इरादे से यशपाल मल्होत्रा, उनकी पत्नि व पोते को जहर देने की घटना सामने आयी थी. ऐन मौके पर कारोबारी की बेटी के आ जाने से महिलाएं मौके से फरार हो गयी थी. यशपाल मल्होत्रा के ज्वालापुर निवासी दामाद गौरव कुमार ने पुलिस को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था.

मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस की पड़ताल में सामने आया कि नेपाली मूल की दोनों नौकरानियों को दिल्ली में सूरज प्लेसमेंट नाम से एजेंसी चला रहे हीरा लामा व उसकी पत्नी ने षडयंत्र के तहत चोरी करने के लिए सर्राफा कारोबारी के घर में काम के लिए भेजा था. नौकरानियों ने योजनाबद्ध तरीके से परिवार के लोगों को नशीला खाना देकर बेहोशी की नींद में सुला भी दिया था, लेकिन मकान मालिक की बेटी के अचानक पहुंच जाने से उनका प्लान फेल हो गया.

