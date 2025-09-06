हरिद्वार में इलाज के दौरान कंपनी कर्मचारी की मौत, हॉस्पिटल में जमकर हुआ हंगामा

ETV Bharat / state

हरिद्वार: प्राइवेट अस्पतालों के झोला छाप सिस्टम के चलते हरिद्वार में सिडकुल के कर्मचारी की मौत हुई है. जिसके बाद आज कंपनी के कर्मचारियों और परिजनों ने जमकर हंगामा किया. हो हल्ले को देखते हुए स्पताल को सील कर दिया गया है. स्वास्थ्य विभाग ने मामले की जांच के लिए एक कमेटी गठित कर दी है.

बता दें हरिद्वार हिंदुस्तान यूनिलिवर के कर्मचारी श्रीचंद्र शर्मा को एक्सीडेंट के बाद रानीपुर मोड़ स्थित ट्रामा सेंटर में सर्जरी के लिए लाया गया था. आरोप है कि सर्जरी के दौरान मरीज को एनसथीसिया देने के दौरान गलती हुई. जिसके बाद मरीज की मौत हो गई. जिसके बाद कर्मचारियों ने अस्पताल के बाहर हंगामा किया.

बताया जा रहा है कि 40 वर्षीय श्रीचंद्र का एक्सीडेंट होने पर सिटी हॉस्पिटल में कार्य करने वाले डॉक्टर ने अपने घर में बने अवैध हॉस्पिटल में सस्ते इलाज का लालच दिया. इलाज के दौरान लापरवाही बरतने के कारण मात्र हाथ की हड्डी के ऑपरेशन के दौरान श्रीचंद शर्मा की मौत हो गई. जिसके बाद जिला प्रशासन ने घर में बने अवैध हॉस्पिटल को सील कर दिया है. मृतक के परिजन ओर साथी कर्मचारी हॉस्पिटल के बाहर धरने पर बैठे.

उन्होंने परिवार को तुरंत एक करोड़ का मुआवजा , डॉक्टर पर इलाज के दौरान लापरवाही बरतने के कारण हत्या का मुकदमा करने की मांग की. साथ ही सीएमओ से मामले की जांच डॉक्टरों के पैनल से कराने की मांग की. हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी के कर्मचारियों और परिजनों ने जिलाधिकारी के नाम एक मांग पत्र एसडीएम मनीष सिंह को सौंपा है.मामले में एक्शन लेते हुए जिला प्रशासन ने घर में बने अवैध हॉस्पिटल को सील कर दिया है. साथ ही मामले की जांच के लिए एक कमेटी गठित कर दी है.