हरिद्वार में इलाज के दौरान कंपनी कर्मचारी की मौत, हॉस्पिटल में जमकर हुआ हंगामा

मामले में कर्मचारियों ने एक करोड़ का मुआवजा , डॉक्टर पर का मुकदमा करने की मांग की जा रही है.
हरिद्वार: प्राइवेट अस्पतालों के झोला छाप सिस्टम के चलते हरिद्वार में सिडकुल के कर्मचारी की मौत हुई है. जिसके बाद आज कंपनी के कर्मचारियों और परिजनों ने जमकर हंगामा किया. हो हल्ले को देखते हुए स्पताल को सील कर दिया गया है. स्वास्थ्य विभाग ने मामले की जांच के लिए एक कमेटी गठित कर दी है.
बता दें हरिद्वार हिंदुस्तान यूनिलिवर के कर्मचारी श्रीचंद्र शर्मा को एक्सीडेंट के बाद रानीपुर मोड़ स्थित ट्रामा सेंटर में सर्जरी के लिए लाया गया था. आरोप है कि सर्जरी के दौरान मरीज को एनसथीसिया देने के दौरान गलती हुई. जिसके बाद मरीज की मौत हो गई. जिसके बाद कर्मचारियों ने अस्पताल के बाहर हंगामा किया.
बताया जा रहा है कि 40 वर्षीय श्रीचंद्र का एक्सीडेंट होने पर सिटी हॉस्पिटल में कार्य करने वाले डॉक्टर ने अपने घर में बने अवैध हॉस्पिटल में सस्ते इलाज का लालच दिया. इलाज के दौरान लापरवाही बरतने के कारण मात्र हाथ की हड्डी के ऑपरेशन के दौरान श्रीचंद शर्मा की मौत हो गई. जिसके बाद जिला प्रशासन ने घर में बने अवैध हॉस्पिटल को सील कर दिया है. मृतक के परिजन ओर साथी कर्मचारी हॉस्पिटल के बाहर धरने पर बैठे.
उन्होंने परिवार को तुरंत एक करोड़ का मुआवजा , डॉक्टर पर इलाज के दौरान लापरवाही बरतने के कारण हत्या का मुकदमा करने की मांग की. साथ ही सीएमओ से मामले की जांच डॉक्टरों के पैनल से कराने की मांग की. हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी के कर्मचारियों और परिजनों ने जिलाधिकारी के नाम एक मांग पत्र एसडीएम मनीष सिंह को सौंपा है.मामले में एक्शन लेते हुए जिला प्रशासन ने घर में बने अवैध हॉस्पिटल को सील कर दिया है. साथ ही मामले की जांच के लिए एक कमेटी गठित कर दी है.
क्या है पूरा मामला: एक माह पूर्व सिडकुल की हिंदुस्तान यूनिलीवर फैक्ट्री में कार्यरत कर्मचारी श्री चंद शर्मा सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे. उन्हें तब सिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. सिटी अस्पताल में एक सर्जरी होने के बाद दूसरी सर्जरी होने की बात इलाज कर रहे डॉक्टर ने कही थी. आरोप है कि तीन दिन पूर्व सिटी अस्पताल में डॉक्टर से मिले थे. तब डॉक्टर ने न्यू हरिद्वार कॉलोनी में अपने निजी क्लीनिक में कम दाम में सर्जरी करने की बात कही. कम दाम में सर्जरी होने पर फैक्ट्री कर्मी श्री चंद शर्मा भर्ती हो गए. जहां ऑपरेशन के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी. आनन फानन में उन्हें बंगाली अस्पताल रेफर कर दिया गया. जहां उसकी मौत हो गई.
