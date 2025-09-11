ETV Bharat / state

अचानक GIC सलेमपुर महदूद पहुंचे डीएम मयूर दीक्षित, छात्रों से पूछे सवाल, मिड डे मील भोजन भी खाया

छात्रों संग मिड डे मील खाते डीएम मयूर दीक्षित ( फोटो सोर्स- District Administration )

हरिद्वार: आज हरिद्वार जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने राजकीय इंटर कॉलेज सलेमपुर महदूद का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान डीएम दीक्षित अलग ही अंदाज में दिखे. स्कूल में बनने वाले मिड डे मील के खाने की गुणवत्ता जांचने के लिए वे खुद भी छात्रों संग लाइन में बैठ गए. साथ ही बच्चों के साथ ही मिड डे मील का भोजन खाने लगे. इस दौरान उन्होंने छात्रों से भोजन की गुणवत्ता जानकारी भी ली. इसके अलावा उन्होंने कक्षा में जाकर छात्र-छात्राओं से संवाद किया और कड़ी मेहनत करने की सलाह दी. दरअसल, आज यानी 11 सितंबर को हरिद्वार डीएम मयूर दीक्षित ने राजकीय इंटर कॉलेज सलेमपुर महदूद का औचक निरीक्षण कर शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता का जायजा लिया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों को निर्देश देते हुए कहा कि छात्रों की शिक्षा की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए. सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं बच्चों के उज्ज्वल भविष्य को ध्यान में रखते हुए कड़ी मेहनत एवं परिश्रम से पठन पाठन कराएं. इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता न बरती जाए. बच्चों से मिड डे मील का फीडबैक लेते डीएम मयूर दीक्षित (फोटो सोर्स- District Administration) छात्र-छात्राओं को दिए ये टिप्स: वहीं, डीएम मयूर दीक्षित ने क्लास रूमों का भी निरीक्षण किया और छात्राओं से उन्हें पढ़ाए जा रहे पाठ्यक्रम के बारे में भी प्रश्न पूछे. उन्होंने सभी छात्र-छात्राओं से पढ़ाई पर विशेष ध्यान रखने और लग्न एवं कड़ी मेहनत से पढ़ाई करने को कहा. उन्होंने कहा कि कड़ी मेहनत एवं परिश्रम से ही किसी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है.

