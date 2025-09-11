अचानक GIC सलेमपुर महदूद पहुंचे डीएम मयूर दीक्षित, छात्रों से पूछे सवाल, मिड डे मील भोजन भी खाया
हरिद्वार जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने राजकीय इंटर कॉलेज सलेमपुर महदूद का निरीक्षण कर परखी शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता, बच्चों संग मिड डे मील भी खाया
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 11, 2025 at 4:45 PM IST|
Updated : September 11, 2025 at 5:19 PM IST
हरिद्वार: आज हरिद्वार जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने राजकीय इंटर कॉलेज सलेमपुर महदूद का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान डीएम दीक्षित अलग ही अंदाज में दिखे. स्कूल में बनने वाले मिड डे मील के खाने की गुणवत्ता जांचने के लिए वे खुद भी छात्रों संग लाइन में बैठ गए. साथ ही बच्चों के साथ ही मिड डे मील का भोजन खाने लगे. इस दौरान उन्होंने छात्रों से भोजन की गुणवत्ता जानकारी भी ली. इसके अलावा उन्होंने कक्षा में जाकर छात्र-छात्राओं से संवाद किया और कड़ी मेहनत करने की सलाह दी.
दरअसल, आज यानी 11 सितंबर को हरिद्वार डीएम मयूर दीक्षित ने राजकीय इंटर कॉलेज सलेमपुर महदूद का औचक निरीक्षण कर शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता का जायजा लिया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों को निर्देश देते हुए कहा कि छात्रों की शिक्षा की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए. सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं बच्चों के उज्ज्वल भविष्य को ध्यान में रखते हुए कड़ी मेहनत एवं परिश्रम से पठन पाठन कराएं. इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता न बरती जाए.
छात्र-छात्राओं को दिए ये टिप्स: वहीं, डीएम मयूर दीक्षित ने क्लास रूमों का भी निरीक्षण किया और छात्राओं से उन्हें पढ़ाए जा रहे पाठ्यक्रम के बारे में भी प्रश्न पूछे. उन्होंने सभी छात्र-छात्राओं से पढ़ाई पर विशेष ध्यान रखने और लग्न एवं कड़ी मेहनत से पढ़ाई करने को कहा. उन्होंने कहा कि कड़ी मेहनत एवं परिश्रम से ही किसी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है.
बच्चों संग खाया मिड डे मील: इसके अलावा डीएम दीक्षित ने छात्र-छात्राओं के बीच बैठकर मिड डे मील भोजन की गुणवत्ता को भी परखा. छात्र-छात्राओं से उपलब्ध कराए जा रहे मिड डे मील की गुणवत्ता की भी जानकारी ली. उन्होंने प्रधानाचार्य एवं भोजन माताओं को निर्देश दिया बच्चों के खाने की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए. साथ ही निर्धारित मेन्यू के अनुसार ही छात्र-छात्राओं को भोजन उपलब्ध कराया जाए. उन्होंने भोजन बनाते समय साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने के भी निर्देश दिए.
वहीं, निरीक्षण के दौरान डीएम दीक्षित ने पाया कि क्लास रूमों के बाहर संचालित क्लास रूमों की पट्टी नहीं लगाई गई है. जिसके लिए उन्होंने प्रधानाचार्य को सभी क्लास रूमों में पट्टी लगाने के निर्देश दिए. उन्होंने स्कूल के कक्षों का जो भी मरम्मत कार्य किया जाना है या फर्नीचर की आवश्यकता है तो उसके लिए प्रस्ताव तैयार करने को कहा.
कॉलेज चारदीवारी के लिए 2 लाख रुपए स्वीकृत: जीआईसी सलेमपुर महदूद के छात्र-छात्राओं की सुरक्षा के लिए डीएम ने चारदीवारी बनाने के लिए 2 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत भी की. उन्होंने ये भी निर्देश दिए हैं कि छात्र-छात्राओं के शौचालय में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए. जिन शौचालय में मरम्मत कार्य किया जाना है, उन शौचालय के मरम्मत कार्य करने के भी निर्देश दिए.
जीआईसी सलेमपुर महदूद में पढ़ते हैं 911 छात्र: इसके अलावा उन्होंने कॉलेज की पानी की टंकियों को भी साफ रखने के निर्देश दिए. ताकि, छात्र-छात्राओं को पीने के लिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सके. वहीं, प्रधानाचार्य सुरेश चंद्र द्विवेदी ने स्कूल में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि अभी स्कूल में कुल 911 छात्र अध्ययनरत हैं, जिसमें छात्रों की संख्या 398 और छात्राओं की संख्या 513 है.
ये भी पढ़ें-
- डीएम प्रतीक जैन ने किया जीआईसी अगस्त्यमुनि का औचक निरीक्षण, छात्र-छात्राओं से संवाद कर पूछे सवाल
- उत्तरकाशी के इस इंटर कॉलेज की छात्राएं हैं परेशान, मिड डे मील खाने के बाद लगानी पड़ती है 200 मीटर की दौड़
- उत्तराखंड में 6 लाख से ज्यादा बच्चों की सेहत का ख्याल, फॉर्टिफाइड राइस और मिल्क से मिल रहा पोषण
- गजब! गायब हुए मास्साब, भोजन माता के भरोसे स्कूल, मिड डे मील खाकर घर लौट रहे छात्र