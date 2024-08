हरिभाऊ किसनराव बागड़े बने राजस्थान के राज्यपाल, राजभवन में ली शपथ - The governor took the oath

ETV Bharat / state

हरिभाऊ किसनराव बागड़े ने ली शपथ ( Etv Bharat Jaipur )

हरिभाऊ किसनराव बागड़े बने राजस्थान के राज्यपाल, (ETV Bharat Jaipur) जयपुर : हरिभाऊ किसनराव बागड़े ने बुधवार को राजस्थान के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली. राजभवन में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एमएम श्रीवास्तव ने हरिभाऊ को राज्यपाल के पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई. शपथ ग्रहण समारोह में सीएम भजनलाल शर्मा सहित पूरा मंत्रिमंडल और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कांग्रेस के अन्य नेता भी मौजूद रहे. शपथ लेने से पहले हरिभाऊ गोविंददेवी जी मंदिर पहुंचे, जहां परिवार के साथ पूजा-अर्चना की. बता दें कि बागड़े को 27 जुलाई को राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया गया था.

हरिभाऊ किसनराव बागड़े बने राजस्थान के राज्यपाल (ETV Bharat GFX) हरिभाऊ नए राज्यपाल : हरिभाऊ किसनराव बागड़े ने कलराज मिश्र की जगह ली. मिश्र ने 9 सितंबर 2019 को राजस्थान के राज्यपाल पद की शपथ ली थी. इससे पहले वह हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे. दोनों जगह राज्यपाल के रूप में उनका पांच साल का कार्यकाल 22 जुलाई को समाप्त हो गया. मंगलवार को राजभवन के दरबार हॉल में कलराज मिश्र का सम्मान समारोह कार्यक्रम हुआ. बता दें कि महाराष्ट्र के वरिष्ठ भाजपा नेता हरिभाऊ किसनराव बागड़े को राजस्थान का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है. 27 जुलाई की देर रात को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यालय से नए राज्यपालों की नियुक्ति के आदेश जारी हुए थे. इसमें हरिभाऊ किशनराव बागड़े का नाम भी शामिल था. हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एमएम श्रीवास्तव ने दिलाई शपथ (ETV Bharat Jaipur) इसे भी पढे़ं- राजस्थान के नवनियुक्त राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े पहुंचे जयपुर, विधानसभा अध्यक्ष और सीएम ने किया स्वागत - Rajasthan New Governor बागड़े का जन्म महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के फुलंबरी कस्बे के एक मराठा परिवार में हुआ था. 79 वर्षीय बागड़े पिछले 50 साल से राजनीति में हैं. वे 20 साल तक लगातार विधायक रहे. दो बार मंत्री और एक बार महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे. बागड़े को अब राजस्थान के राज्यपाल के रूप में नई जिम्मेदारी मिली है. कुछ साल तक संगठन में सक्रिय रहने के बाद वर्ष 1985 में औरंगाबाद पूर्व विधानसभा सीट से हरिभाऊ किसनराव बागड़े पहली बार विधायक निर्वाचित हुए थे. वर्ष 2014 में जब महाराष्ट्र में पहली बार भाजपा की सरकार बनी थी, तब बागड़े को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया था. 2014 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कल्याण काले को शिकस्त दी थी. इससे पहले वे लगातार 20 साल तक विधायक रहे. शपथ के बाद सीएम ने किया राज्यपाल का अभिवादन (ETV Bharat Jaipur)