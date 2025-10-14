दोस्त ही बना जानी दुश्मन, मर्डर कर शव पर पेट्रोल छिड़क जलाया, मर्डर मिस्ट्री का 3 दिन में खुलासा
हरदा में युवक की मर्डर मिस्ट्री पुलिस ने 72 घंटे में सुलझाई. जिगरी दोस्त लेन-देन को लेकर बना जान का दुश्मन. जंगल में की हत्या.
हरदा : 'दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है...' ये लाइन एक युवक पर सटीक बैठती हैं. उसने अपने ही जिगरी दोस्त को पहले बेरहमी से मार डाला और फिर उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी. पुलिस ने जंगल में अधजली बॉडी बरामद की थी. इसके बाद पुलिस ने 72 घंटे में मर्डर मिस्ट्री का खुलासा कर दिया. आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. साथ ही पुलिस ने वारदात से जुड़े सारे साक्ष्य भी जुटाए हैं.
जंगल में सड़क किनारे मिला था युवक का शव
मामला रहटगांव तहसील के वनांचल क्षेत्र के बढ़झिरी–बोबदा गांव का है. 10 अक्टूबर की सुबह जंगल में सड़क किनारे एक अधजली लाश मिलने से सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही रहटगांव पुलिस मौके पर पहुंची और एफएसएल टीम की मदद से जांच शुरू की. जांच में युवक की शिनाख्त टिमरनी थाना क्षेत्र के बिछापुर निवासी दयाराम मौर्य (55 वर्ष) के रूप में हुई. पुलिस ने हत्या के सुराग तलाशने शुरू किए. पुलिस को मुखबिर से पता चला कि मृतक को आखिरी बार सलीम उर्फ सल्लाम, निवासी टिमरनी के साथ देखा गया था.
उधारी के रुपये नहीं लौटाने के लिए मर्डर
हरदा एसपी शशांक ने बताया "पुलिस ने सलीम को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. आरोपी ने बताया कि उसने मृतक से पैसे उधार लिए थे, जिन्हें लौटाने में असमर्थ था. जब दयाराम बार-बार पैसे मांगने लगा तो सलीम ने उसकी हत्या की साजिश रची. उसने दयाराम को शादी के लिए किसी महिला से मिलवाने का झांसा देकर जंगल की और ले गया, वहां उसे नशा करवाया और फिर पीछे से लाठी से वार कर हत्या कर दी."
आरोपी ने की सबूत मिटाने की कोशिश
हरदा एसपी शशांक ने बताया "दोस्त की हत्या करने के बाद आरोपी ने मृतक के शरीर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और मौके से फरार हो गया. साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की जानकारी के आधार पर आरोपी तक पुलिस पहुंची और 72 घंटे के भीतर हत्या का खुलासा कर दिया."