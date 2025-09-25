अतिथि विद्वान को BJP ने बनाया जिला महामंत्री, NSUI का प्रदर्शन, राजनीति करो या टीचिंग
हरदा के विवेकानंद सरकारी कॉलेज की प्रिंसिपल को एनएसयूआई ने सौंपा ज्ञापन, अतिथि विद्वान के खिलाफ खोला मोर्चा.
हरदा : स्वामी विवेकानंद शासकीय कॉलेज में पिछले 10 साल से अतिथि विद्वान के रूप में कार्यरत बसंत सिंह राजपूत को हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने हरदा जिले का महामंत्री नियुक्त किया है. राजनीतिक नियुक्ति के बाद कॉलेज परिसर में विवाद खड़ा हो गया. एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने बुधवार को कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि राजनीतिक पद संभालने वाला व्यक्ति कॉलेज में नहीं पढ़ा सकता.
शिक्षा का वातावरण दूषित करने का आरोप
एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का आरोप है "बसंत सिंह राजपूत भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं. पार्टी के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति मिलने के बाद उनका कॉलेज में पढ़ाना निष्पक्ष शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है. इससे शिक्षा का वातावरण पूरी तरह राजनीति में रंग जाएगा." प्रदर्शन के दौरान छात्र नेताओं ने जमकर नारेबाजी की. हाथों में पोस्टर लेकर विरोध किया. कॉलेज प्रबंधन से मांग की गई "इस मामले में जल्द फैसला किया जाए कि बसंत राजपूत या तो राजनीति करें या फिर केवल कॉलेज में पढ़ाई करें."
चरणबद्ध तरीके से होगा आंदोलन
एनएसयूआई नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही बसंत सिंह राजपूत को अतिथि विद्वान पद से नहीं हटाया गया तो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन शुरू किया जाएगा. इस दौरान कॉलेज बंद कराया जाएगा. एनएसयूआई ने सवाल उठाया कि क्या राजनीतिक पद पर रहते हुए कोई व्यक्ति विद्यार्थियों को निष्पक्ष और पारदर्शी शिक्षा दे सकता है. क्या कॉलेज प्रशासन तथा सरकार इस विवाद पर कोई ठोस कदम उठाएगा.
कॉलेज प्रिंसिपल ने नोटिस दिया
प्रदर्शन के बाद छात्र नेताओं ने प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन मे एनएसयूआई नेता अनिल विश्नोई ने उल्लेख किया "शिक्षा और राजनीति को मिलाने का प्रयास छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है. यह मामला केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेशभर में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत किसी भी व्यक्ति पर राजनीतिक दल का प्रभाव न हो." इस मामले में कॉलेज की प्राचार्य संगीता बीले का कहना है "पूरी जानकारी हमारे वरिष्ठ अधिकारी को दे दी है. बसंत राजपूत से 3 दिन में जबाब देने के लिए नोटिस जारी कर दिया है."