हरदा की सिराली नगर परिषद अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, बीजेपी पार्षदों ने ही खोला मोर्चा

नगर परिषद चुनाव में 15 में से 11 पार्षद भाजपा के, 3 कांग्रेस के और 1 निर्दलीय चुने गए थे. सर्वसम्मति से भाजपा की अनीता अग्रवाल को नगर परिषद का अध्यक्ष बनाया गया था. लेकिन समय के साथ परिषद में मतभेद बढ़ते गए. आरोप है कि अध्यक्ष की कार्यशैली तानाशाहीपूर्ण हो गई, जिससे नाराज़ होकर भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के पार्षद एकजुट हो गए. सोमवार को 13 पार्षदों (10 भाजपा, 3 कांग्रेस) ने अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अपर कलेक्टर पुरुषोत्तम कुमार के समक्ष हस्ताक्षर किए.

हरदा : हरदा जिले के सिराली नगर परिषद में हड़कंप मचा है. नगर परिषद अध्यक्ष के खिलाफ बगावत का बिगुल बज चुका है. बीजेपी का ही अध्यक्ष है और अपनी ही पार्टी के अधिकांश पार्षदों के विरोध का सामना उन्हें करना पड़ रहा है. भाजपा पार्षदों ने अपनी पार्टी की अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोलकर अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी शुरू कर दी है. इसके लिए बाकायदा हरदा कलेक्टर को आवेदन दिया गया है.

इस दौरान कांग्रेस विधायक डॉ.आर.के. दोगने और कांग्रेस जिला प्रवक्ता आदित्य गर्ग भी मौजूद रहे. सभी ने अपर कलेक्टर से मुलाकात कर शीघ्र कार्रवाई की मांग की. वार्ड क्रमांक 13 के कांग्रेस पार्षद बहादुर सिंह राजपूत ने बताया "अध्यक्ष की तानाशाही, कुप्रशासन और भ्रष्टाचार के कारण हम 13 पार्षद एक साथ आए हैं. परिषद में विकास के लिए 1 करोड़ 40 लाख रुपए आए थे, लेकिन उसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है. अध्यक्ष द्वारा मनमानी की गई और वार्डों में विकास कार्य नहीं हुए. इसलिए हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे."

बीजेपी पार्षदों ने भी लगाया भ्रष्टाचार का आरोप

वार्ड क्रमांक 9 की भाजपा पार्षद पायल कुशवाहा ने कहा "अध्यक्ष द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है. इसलिए सभी भाजपा और कांग्रेस पार्षद मिलकर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर कलेक्टर के पास आए हैं." इस पूरे घटनाक्रम पर कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने मीडिया को बताया "सिराली नगर परिषद के कुछ पार्षद अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे. नियमों के अनुसार एक तिहाई पार्षदों का प्रस्ताव आवश्यक है, जिसकी जांच की जा रही है. रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी जाएगी और आगे की कार्रवाई चुनाव आयोग के निर्देशानुसार की जाएगी."

अब सबकी नजरें भोपाल पर टिकी

सिराली नगर परिषद में यह पहला मौका है जब सत्तारूढ़ भाजपा अध्यक्ष के खिलाफ भाजपा के ही पार्षदों ने मोर्चा खोला है. अब देखना होगा कि अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार और आयोग की अगली कार्रवाई क्या होती है. वहीं, कांग्रेस के लोग इसे अपनी जीत बता रहे हैं. दूसरी तरफ नगर परिषद अध्यक्ष ने नाराज पार्षदों को मनाना शुरू कर दिया है लेकिन लगता नहीं कि बीजेपी पार्षद अब अपना इरादा बदलेंगे.