हरदा स्टेशन पर 20 साल से मम्मीजी यात्रियों को पिला रही पानी ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : April 21, 2025 at 10:25 AM IST | Updated : April 21, 2025 at 10:52 AM IST 4 Min Read

हरदा: किसी प्यासे को पानी पिलाना बहुत पुण्य का कार्य माना जाता है. हरदा की एक वृद्ध महिला पिछले 20 सालों के लाखों लोगों को पानी पिलाकर यह पुण्य कमा रही हैं. हरदा निवासी 76 वर्षीय उषा गोयल अपने अनूठे काम की वजह से 'मम्मीजी' के नाम से जानी जाती हैं. वो साल 2025 से हरदा रेलवे स्टेशन पर गर्मी के दिनों में आने-जाने वाले यात्रियों को निशुल्क पानी पिलाने का काम कर रही हैं. वो गर्मी के मौसम में स्टेशन पर एक प्याऊ लगाती हैं, जिसके जरिए स्टेशन पर आने-जाने वाले यात्रियों को निशुल्क शीतल पेयजल उपलब्ध कराती हैं. 2005 से यात्रियों को पिला रही हैं शीतल जल उषा गोयल उर्फ मम्मीजी ने बताया कि, ''उनके पति कमलकांत रेलवे में नौकरी करते थे. इस दौरान उन्होंने देखा कि स्टेशन पर पर्याप्त पानी की व्यवस्था न होने के कारण यात्रियों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है. खासकर जनरल बोगी के यात्रियों को, जो खचाखच बोगी भरी होने के कारण पानी लेने के लिए ट्रेन से उतर नहीं पाते थे और भारी भीड़ होने के कारण कोई जनरल कोच में पानी लेकर भी नहीं जाता था. इस वजह से उन्हें प्यासा रहना पड़ता था. ये देखकर कमलकांत ने स्टेशन पर प्याऊ शुरू करने का मन बनाया और उन्होंने 2005 में हरदा रेलवे स्टेशन पर एक प्याऊ शुरू किया.'' सालाना करीब 50 हजार रुपए का आता है खर्च (ETV Bharat) 2017 में पति के निधन के बाद भी रखा जारी

2017 में पति के निधन के बाद भी रखा जारी उषा गोयल बताती हैं, शुरू से ही वो अपने पति के साथ लोगों को पानी पिलाने का काम करती आ रही हैं. साल 2017 में पति के निधन हो जाने के बाद भी उनके सपने को साकार करने के लिए उन्होंने प्याऊ जारी रखा. उनके इस काम में परिवार के सभी सदस्य हाथ बंटाते हैं. उनके बेटे शुरू से ही उसका साथ दे रहे हैं. उनकी बेटियां और बहुएं भी उनका सहयोग करती हैं. साथ ही कई और लोग हैं जो मम्मीजी की इस पहल से प्रभावित होकर उनका हाथ बंटाने आ जाते हैं. हर साल गर्मियों के दिनों में वो स्टेशन पर प्याऊ लगाती हैं और आने-जाने वाले यात्रियों को निशुल्क पानी पिलाती हैं. 2017 में पति के निधन के बाद भी रखा जारी (ETV Bharat) सालाना करीब 50 हजार रुपए का आता है खर्च इस काम में खर्च भी काफी आता है. उषा गोयल ने बताया कि "मटका और गाड़ी तैयार करने में सालाना लगभग 40-50 हजार रुपए का खर्च आता है. वो इसके लिए किसी से मदद नहीं मांगती. खुद के खर्चे पर इस प्याऊ को चला रही हैं." उषा ने बताया उनके इस कार्य को देखकर कई लोगों ने मदद भी की है. कुछ लोग कुछ पैसे दे जाते हैं. बाकि वो सारा खर्च खुद करती हैं. बारी-बारी से वो सभी सुबह से शाम तक स्टेशन पर रहते हैं और जैसे की कोई ट्रेन आती है, सभी मटके में पानी लेकर मग से अंदर बैठे लोगों की बोतल में पानी डाल देते हैं. इससे यात्रियों को ट्रेन से उतरना भी नहीं पड़ता और ठंडे पानी की व्यवस्था हो जाती है. 2005 से यात्रियों को पिला रहे हैं शीतल जल (ETV Bharat) अशोकनगर के जल सैनिक! अपनी जेब से खर्च कर कई परिवारों की जलसेवा का जुनून

गर्मी में सहारनपुर में मिट्टी के बने बर्तनों की मांग बढ़ी, जानें क्यों है यह फायदेमंद 'ये सेवा निरंतर रहेगी जारी' मम्मीजी की बेटे, बेटी और बहुओं ने बताया कि उन्हें इस काम में बेहद खुशी और सुकून मिलता है. वो रोज स्टेशन आते हैं और मम्मीजी का सहयोग करते हैं. उनके बेटे ने बताया कि "यह व्यवस्था अनवरत जारी रहेगी. इस काम में मदद के लिए कई समाजसेवी भी साथ आ गए हैं. जिससे यह प्याऊ निरंतर चलता रहेगा और यहां से गुजरने वाले यात्रियों को पानी पिलाता रहेगा. ये उनके पिता का सपना था, इसलिए वो इसको कभी बंद नहीं करेंगे."

Last Updated : April 21, 2025 at 10:52 AM IST