नदी में डूबी युवती हरदा में जिंदा मिली, मौत की कहानी सुन पुलिस सन्न
हरदा में युवती ने की थी खुद की मौत की प्लानिंग, प्रेमी से शादी के लिए रचा मौत का नाटक
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 18, 2025 at 4:00 PM IST
हरदा : 27 दिन पहले रतलाम में फोटो खिंचवाते हुए नदी में गिरी युवती हरदा में जिंदा मिली है. रतलाम के पलदूना गांव की युवती 21 अगस्त को अंगीठी माताजी के पास फोटो खिंचवा रही थी. तभी पैर फिसलने से मलेनी नदी में बह गई थी. पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने लगातार सर्चिंग अभियान चलाया था लेकिन युवती का शव नहीं मिला था, वहीं 27 दिनों बाद पुलिस को युवती जिंदा मिली है और उसकी कहानी सुन पुलिसकर्मी भी हैरान रह गई.
शादी के लिए रची झूठी मौत की कहानी
पुलिस के मुताबिक 19 वर्षीय युवती ने प्रेमी राहुल के साथ मिलकर हादसे में अपनी मौत की झूठी कहानी रची थी. खुद की मौत का नाटक रच कर वह अपने प्रेमी के साथ हरदा चली गई थी और यहां उसने प्रेमी राहुल से शादी कर ली. काजल के नदी में गिरने की खबर गांव के लोगों को उसके नाबालिग ममेरे भाई ने दी थी. पुलिस को जब नाबालिग की बात पर संदेह हुआ तो पूछताछ में उसने सारे राज खोल दिए.
परिजन और पुलिस नदी में ढूंढते रहे लाश, वहां हो रहे थे सात फेरे
21 अगस्त को युवती के परिजनों को उसके मामा के बेटे ने आकर सूचना दी थी कि अंगीठी माताजी मंदिर से लौटते समय बहन नदी में गिर गई. तत्काल पुलिस को सूचना दी गई और मौके पर सर्चिंग अभियान चलाया गया. युवती के परिजन, ग्रामीण और पुलिस प्रशासन युवती को ढूंढते रहे. पानी में अपनी बेटी का शव ढूंढते ढूंढते पिता परमानंद परिहार के पैर की चमड़ी तक गल गई. वहीं, बेटी अपने प्रेमी के साथ हरदा में प्रेम विवाह कर नई जिंदगी की शुरुआत कर चुकी थी.
3 दिन तक लाश नहीं मिली तो पुलिस को हुआ शक
एसडीआरएफ और पुलिस के 2 से 3 दिनों तक लगातार सर्चिंग अभियान चलाने के बाद पुलिस को संदेह हुआ कि युवती के नदी में गिरने की जानकारी गलत है. नाबालिग युवक से जब पूछताछ की गई तो उसने हादसे की झूठी कहानी बनाने की बात कबूल कर ली. पुलिस ने मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल के आधार पर युवती की तलाश की तो वह भीलवाड़ा क्षेत्र में मिली. इसके पूर्व वह अपने प्रेमी राहुल धाकड़ के साथ हरदा चली गई थी जहां दोनों ने शादी कर ली थी.
- रतलाम में हाईवे पर अजूबा! ऑटो में भरे 20 तो जीप में 40 मजदूर, अंदर लटके और छत पर भी
- हरदा में नदी पार कर रहा था सब इंस्पेक्टर, तेज लहर आई और बहा ले गई कार
- नर्मदा नदी में डूबने से 3 लोगों की मौत, अमावस्या पर्व पर गये थे स्नान करने
भीलवाड़ा की स्थानीय पुलिस से संपर्क कर युवक और युवती को पिपलोदा थाने में पेश करवाया गया. जहां दोनों ने प्रेम विवाह करने की बात स्वीकार की है. हालांकि, युवती के पिता का आरोप है कि राहुल धाकड़ के युवक ने उसकी बेटी को धमका कर जबरदस्ती शादी कर ली है. इस मामले के लेकर रतलाम एसपी अमित कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए कहा, '' ज्योति को सुरक्षित स्थिति में बरामद किया गया है. पुलिस के समक्ष उसके बयान भी हो चुके हैं.''
मौत की झूठी साजिश रचने पर हो सकता है प्रकरण दर्ज
पुलिस के मुताबिक, घर से भाग कर प्रेम विवाह करने वाले युवक और युवती बालिग हैं. दोनों पिपलोदा थाने ने में उपस्थित होकर बयान भी दर्ज करवा चुके हैं. लेकिन खुद की मौत का षड्यंत्र रचने के मामले में युवती और उसे सहयोग करने वालों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज हो सकता है. हालांकि, इस मामले में पुलिस लीगल एडवाइस ले रही है. जिसके बाद ही इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा सकेगी.