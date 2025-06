ETV Bharat / state

मध्यप्रदेश में क्या मूंग को मिलेगा MSP? केंद्रीय मंत्री के आश्वासन से बढ़ी उम्मीदें - HARDA MOONG FARMERS PROTEST

मूंग को एमएसपी देने की मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : June 6, 2025 at 9:03 AM IST | Updated : June 6, 2025 at 10:03 AM IST 2 Min Read

हरदा : मध्य प्रदेश में इस साल मूंग की खरीदी एमएसपी पर नहीं होगी, ये साफ होते है मूंग उत्पादक किसानों में रोष छा गया. किसानों का कहना है कि उन्होंने इतनी मेहनत से और पूंजी लगाकर मूंग उगाई लेकिन अब इसे सीधे बाजार में बेचना पड़ेगा. इससे किसनों को बहुत घाटा होगा. किसानों ने मूंग की खऱीदी एसएसपी को लेकर अब प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है. गुरुवार को हरदा पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके से मिलकर किसानों ने ज्ञापन सौंपा. केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके से मिले किसान गौरतलब है कि हरदा जिले में मूंग का व्यापक स्तर पर उत्पादन होता है. मूंग के रेट को लेकर यहां के किसान बीत 15 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं. किसानों की समस्याओं को सुनकर केंद्रीय राज्य मंत्री उईके ने कहा "किसानों ने उन्हें ज्ञापन दिया है. किसान मूंग खरीदी एसएसपी पर चाहते हैं. किसानों को आश्वासन दिया गया है कि जो बेस्ट हो सकता है, वह करेंगे. इस बारे में मुख्यमंत्री मोहन यादव व केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मैं बात करूंगा." पौधे लगाकर उनकी देखभाल का संकल्प लें (ETV BHARAT)

