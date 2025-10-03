ETV Bharat / state

हरदा में भावांतर योजना के खिलाफ किसानों का आंदोलन शुरू, फसलों पर MSP ही चाहिए

मध्य प्रदेश में सरकार द्वारा शुरू की गई भावांतर योजना का विरोध बढ़ा. अब हरदा में किसानों की ट्रैक्टर रैली. सरकार को चेतावनी.

Harda Farmers protest
आम किसान यूनियन ने उठाई एमएसपी की मांग (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 3, 2025 at 2:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हरदा : एक तरफ राज्य सरकार सोयाबीन खरीदी के साथ ही भावांतर योजना पर काम करने के निर्देश अफसरों को दे रही है तो वहीं, भावांतर योजना के विरोध में किसान सड़कों पर उतर चुके हैं. सागर और रतलाम के बाद अब हरदा में भी किसान भावांतर योजना का विरोध कर रहे हैं. हरदा में आम किसान यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है. इसके तहत गांवों में ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही हैं.

आम किसान यूनियन ने उठाई एमएसपी की मांग

किसान सड़कों पर उतर कर समर्थन मूल्य पर खरीदी और मुआवजे की मांग को लेकर लामबंद हो चुके हैं. आम किसान यूनियन ने पंचायत से लेकर जिला मुख्यालय तक सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की तैयारी की है. किसानों का कहना है "अतिवृष्टि और कीट रोगों से फसलें बर्बाद हो चुकी हैं. जिन खेतों में फसल बची है, उसकी खरीदी समर्थन मूल्य पर अब तक घोषित नहीं की गई है. इसी को लेकर आम किसान यूनियन ने आंदोलन का बिगुल बजा दिया है."

हरदा में भावांतर योजना के खिलाफ किसानों का आंदोलन शुरू (ETV BHARAT)

आंदोलन की शुरुआत गांव स्तर पर

किसानों ने भावांतर योजना के विरोध में आंदोलन की शुरुआत गांव स्तर से शुरू की है. जल्द ही ये आंदोलन जिला मुख्यालय तक पहुंचेगा. किसानों का कहना है "मध्यप्रदेश का किसान आज गहरी निराशा और आक्रोश की स्थिति में है. आधे प्रदेश में खरीफ की फसलें अतिवृष्टि, कीट और बीमारियों से पूरी तरह चौपट हो चुकी हैं. लेकिन सरकार की ओर से समर्थन मूल्य पर खरीदी की जगह भावांतर से सोयाबीन खरीदी का ऐलान कर दिया गया है."

भावांतर योजना का लाभ केवल बिचौलियों को

किसानों का कहना है "सरकार भावांतर योजना लागू कर रही है, लेकिन इसका फायदा किसानों की बजाय व्यापारियों और बिचौलियों को ही मिलता है. इसी वजह से अब आम किसान यूनियन आंदोलन की राह पर है. आंदोलन के पहले चरण में किसान पंचायत स्तर पर ट्रेक्टर रैली और बैठकों का आयोजन कर रहे हैं, जो 10 अक्टूबर तक चलेगा. किसान गांव-गांव जाकर सरपंच और सचिवों को ज्ञापन सौंप रहे हैं. इसके बाद किसानों द्वारा जिला मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा."

Harda Farmers protest
हरदा में किसानों की ट्रैक्टर रैली (ETV BHARAT)

सभी फसलों पर MSP की मांग

आम किसान यूनियन के संस्थापक सदस्य सुनील गोल्या का कहना है "अतिवृष्टि, कीट और रोगों से बर्बाद फसलों का तुरंत सर्वे कर मुआवजा दिया जाए. भावांतर योजना को समाप्त कर सोयाबीन और मक्का समेत सभी फसलों की खरीदी समर्थन मूल्य पर सुनिश्चित की जाए. साल 2018 की भावांतर योजना की बकाया राशि किसानों को दी जाए."

किसान नेता सुनील गोल्या का कहना है "रबी सीजन के लिए डीएपी और यूरिया की उपलब्धता पंचायत स्तर तक सुनिश्चित की जाए. बेसहारा मवेशियों के लिए गौशालाओं में उचित प्रबंधन हो और खेतों तक पहुंचने के रास्ते बनाए जाएं. अगर सरकार ने इन मांगों पर तुरंत निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन जिला स्तर पर और भी व्यापक होगा और अनिश्चितकाल तक चलेगा."

For All Latest Updates

TAGGED:

PROTEST AGAINST BHAVANTARSOYABEAN BHAVANTAR YOJNAAAM KISAN UNION MOVEMENTHARDA FARMERS TRACTOR RALLYHARDA FARMERS PROTEST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

'हां मैं रावण हूं' उज्जैन में लंकापति का खास संदेश, कलाकारी ऐसी कि खरीदने को दौड़े चले आ रहे बच्चे

कौमी एकता की मिसाल है शाकिर का परिवार, 3 पीढ़ियों से बना रहा रावण, मेघनाथ और कुंभकरण का पुतला

दमोह में भक्तों को मिलता है अभिमंत्रित गड़ा, 97 साल से एक ही स्वरूप में होती हैं मां विद्यमान

चमत्कार और आस्था का अद्भुत संगम, कर्री का चंडी माता मंदिर, गुफा में सुनाई देती है शेर की दहाड़

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.