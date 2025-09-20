ETV Bharat / state

हरदा की हेमलता मिट्टी में फूंक रहीं जान, उनके हाथों तराशी दुर्गा मूर्तियों की जबरदस्त डिमांड

हरदा: देश भर में शारदीय नवरात्रि की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं. मूर्तिकार मां दुर्गा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं. ऐसे में हम आपको हरदा की एक महिला मूर्तिकार के बारे में बताने जा रहे हैं, जो सालों से अपने पति के साथ मिलकर देवी-देवताओं की मूर्तियां बनाया करती थीं. लेकिन वे इस साल अपने बेटे के साथ मिलकर मां दुर्गा की मूर्तियां बना रही हैं. वे जिले की इकलौती महिला मूर्तिकार हैं, उनका नाम हेमलता बघेल है. हरदा के अलावा दूसरे जिले की दुर्गा समितियों के सदस्य उनके द्वारा बनाई मूर्तियों को लेने आते हैं.

अपनी अद्भुत मूर्तिकला के लिए जिले में विख्यात हेमलता बघेल ने मिट्टी से प्रतिमा बनाने के सफर के बारे ईटीवी भारत से बात की. उन्होंने बताया, "शादी करके जब मैं पहली बार ससुराल आई, तब मैंने मिट्टी से बड़ी-बड़ी मूर्तियां बनाने के काम को पास से देखा. इससे पहले मैं मूर्तियों के निर्माण के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी. मेरे ससुराल में मिट्टी से मूर्तियां बनाने का काम पीढ़ियों से चला आ रहा है. मेरे सास-ससुर और पति रामकृष्ण बघेल मूर्तियां बनाने का काम किया करते थे. ये काम देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा और इस काम को सीखने की इच्छा हुई."

अपने हुनर से बढ़ा रहीं पुश्तैनी काम

उन्होंने आगे बताया कि "मैंने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है. मैं बचपन से पेंटिंग का काम करती आई हूं. पेंटिंग आने के चलते, जब मैंने अपने पति से मिट्टी से मूर्ति बनाने का काम सीखना शुरू किया, तो एक साल के अंदर मैं सीख गई. इसके बाद हम दोनों लोग अपने फ्री टाइम में मूर्तियां बनाने लगे. मेरे पति सरकारी स्कूल में शिक्षक के पद पर पदस्थ थे. इसलिए उनके पास ज्यादा समय मूर्ति बनाने के लिए नहीं रहता था. मैं जब घर के काम से फ्री होती थी, तब उनके काम में मदद करती थी. सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन पिछले साल हार्ट अटैक से मेरे पति रामकृष्ण बघेल की मौत हो गई. उनको रिटायर हुए 6 महीने ही हुए थे."

मां की मदद के लिए बेटे ने छोड़ी नौकरी

पति रामकृष्ण बघेल की मौत से हेमलता बघेल को गहरा सदमा पहुंचा. साथ ही पूरे घर की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई. जैसे-तैसे उन्होंने खुद को संभाला और अब वो अकेले मूर्ति बनाने का काम कर रही हैं. हालांकि अब इस काम में उनका बेटा साथ देता है. मां की मदद करने के लिए बेटा अपनी हैदराबाद से नौकरी छोड़कर अभी उनके साथ रह रहा है. बेटे कृष्णा का कहना है कि "अपनी मां का साथ देने और पिता के काम को आगे बढ़ाने के लिए नौकरी छोड़ दी. अब वे मां के साथ मिलकर मूर्तिकला की इस परंपरा को जीवित रखने का प्रयास कर रहे हैं.''

पुश्तैनी कला को बढ़ा रहीं आगे

स्थानीय लोग मानते हैं कि, हेमलता बघेल और उनका परिवार न केवल कला के क्षेत्र में प्रेरणा हैं, बल्कि साहस और आत्मनिर्भरता की मिसाल भी है. हेमलता का परिवार पीढ़ियों से गणपति और देवी-देवताओं की मूर्तियां बनाने का काम करता आ रहा है. उनके द्वारा बनाई मूर्तियों की डिमांड हरदा के अलावा दूसरे जिले में भी है. स्वर्गीय रामकृष्ण बघेल के निधन के बाद लगा की पीढ़ियों से चला आ रहा मूर्ति बनाने की दौर अब थम जाएगा, लेकिन उनकी पत्नी और बेटे ने यह जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली और अब इसे आगे बढ़ाने के लिए हर प्रयास कर रहे हैं.