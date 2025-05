ETV Bharat / state

नर्मदा नदी में डूबने से 3 लोगों की मौत, अमावस्या पर्व पर गये थे स्नान करने - HARDA 3 DIED DUE TO DROWNING

नर्मदा में डूबने से 3 लोगों की मौत ( Getty Image )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 27, 2025 at 5:09 PM IST | Updated : May 27, 2025 at 5:44 PM IST 2 Min Read

हरदा: नर्मदा नदी में डूबने से सोमवार को 3 युवकों की मौत हो गई. घटना टिमरनी थाने के अंतर्गत लछोरा घाट की है. यहां पर अमावस्या पर 3 युवक नहाने पहुंचे थे. इसी दौरान तीनों गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे. इस दौरान पास में ही स्नान कर रहा युवक उन्हें बचाने पहुंचा तो उसकी भी डूबने से मौत हो गई. 1 युवक की जान बचाने के बाद रामदास की मौत

