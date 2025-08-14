ETV Bharat / state

हर घर तिरंगा अभियान के लिए महिलाओं की मेहनत, रिकॉर्ड समय में तैयार किए 20 हजार झंडे - INDEPENDENCE DAY 2025

बालोद जिले की महिलाओं ने 20 हजार झंडों का निर्माण करके हर घर तिरंगा अभियान में बड़ी भूमिका निभाई है.

हर घर तिरंगा अभियान के लिए महिलाओं की मेहनत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 14, 2025 at 4:03 PM IST

बालोद :स्वतंत्रता दिवस पर्व से पहले देश के प्रधानमंत्री ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की. पूरे देशवासियों से अपने घर के बाहर तिरंगा लगाने का आह्वान किया. ऐसे में बालोद जिले के एक गांव से हर घर तिरंगे के लिए हर घर से तिरंगा बनाया गया. हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत बाघमारा की. जहां की महिलाओं ने 11000 राष्ट्रीय ध्वज बनाने का लक्ष्य रखा था. लेकिन उन्होंने अपने लक्ष्य को पीछे छोड़ते हुए लगभग 15 से 20 हजार के करीब राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण कर लिया है.

महिला समूह ने किया कारनामा : आपको बता दें कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत स्व सहायता समूह के तीन महिलाओं के समूह ने यह कारनामा कर दिखाया है. महिलाओं ने स्वयं जा जाकर आर्डर लिए और उस ऑर्डर को समय से पूरा भी किया. अब इनके बनाए ध्वज स्कूलों, प्रतिष्ठानों और दफ्तरों में लग रहे हैं.

हर घर तिरंगा अभियान के लिए भागीदारी : स्वतंत्रता दिवस की 79वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान को सफल बनाने में स्थानीय महिला स्वसहायता समूह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. आपको बता दें कि ग्राम बघमरा में जय कपीलेश्वर महिला स्व सहायता समूह, सरस्वती स्व सहायता समूह, जय अंबे स्व सहायता समूह एवं नव ज्योति स्व सहायता समूह की महिलाओं ने राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किया है.

तिरंगा निर्माण में लगे स्व सहायता समूह की महिला तीजन देवांगन ने बताया कि ग्राम बघमरा में 04 स्व सहायता समूहों की 20 महिलाओं ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा झंडा बनाया.दिन रात मेहनत करके इन्होंने 6 हजार से ज्यादा झंडे तैयार किए हैं.

इन झंडों को 35 रुपये की दर से बेचकर इन्होंने लगभग 2 लाख रुपए की आमदनी अर्जित की है. यह राशि न केवल उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रही है, बल्कि गांव की अन्य महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दे रही है- तीजन देवांगन, सदस्य, महिला स्व सहायता समूह

कलेक्टर ने की सराहना : बालोद जिले की कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने बालोद विकासखण्ड के ग्राम बघमरा का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने स्वसहायता समूह की महिलाओं के तैयार किए जा रहे तिरंगे झण्डे के निर्माण कार्य का जायजा लिया. इस दौरान कलेक्टर ने स्वसहायता समूह की महिलाओं के तिरंगा झंडों के कार्य का अवलोकन कर ध्वज की गुणवत्ता के साथ-साथ स्व सहायता समूह की महिलाओं के इस सराहनीय कार्य की भूरी-भूरी सराहना की.

कलेक्टर दिव्या मिश्रा ने स्व सहायता समूह के महिलाओं के कार्य को अत्यंत सराहनीय एवं सभी के लिए प्रेरणा स्त्रोत बताया. उन्होंने कहा कि उनका यह कार्य राष्ट्र भक्ति के साथ-साथ स्वालंबन एवं आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा हुआ है.

हर घर तिरंगा अभियान के लिए महिलाओं की मेहनत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

Hard work of womens for Har ghar Tiranga Abhiyaan
