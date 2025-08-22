ETV Bharat / state

'माला तब पहनूंगा, जब उत्तराखंड से बीजेपी का अंत्येष्टि कर दूंगा' फिर बीजेपी पर बरसे हरक रावत - HARAK RAWAT ON BJP

फिर तल्ख तेवर में नजर आए हरक सिंह रावत, बीजेपी की अंत्येष्टि से लेकर नेताओं के कच्चे चिट्ठे खोलने की कह डाली बात

Harak Singh Rawat Not Wear Garland
हरक रावत ने माला पहनने से किया इनकार (फोटो सोर्स- Congress Worker)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 22, 2025 at 8:07 PM IST

देहरादून: इनदिनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत अपने तल्ख तेवर और बयानों से बीजेपी को असहज कर रहे हैं. इससे पहले हरक रावत खनन फंडिंग को लेकर बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगा चुके हैं. वहीं, अब उन्होंने ऐसे-ऐसे बयान दे डाले, जिससे बीजेपी में असहज हो गई है. इस बार तो उन्होंने ये तक कह दिया कि 'हरक सिंह रावत माला तब पहनेगा, जब उत्तराखंड की धरती से बीजेपी की अंत्येष्टि कर देगा.'

दरअसल, आज यानी 22 अगस्त को कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की ओर से कांग्रेस विधायकों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया था. जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत जोशीले एवं तीखे अंदाज में नजर आए. सम्मान समारोह के दौरान उनका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें जब उन्हें सम्मान स्वरूप माला पहनाई जा रही थी, तभी उन्होंने माला पहनने से ही इनकार कर दिया.

इस दौरान हरक सिंह रावत ने संकल्प लेते हुए जोशीले अंदाज में कहा कि 'हरक सिंह रावत माला तब पहनेगा, जब उत्तराखंड की धरती से उनकी (बीजेपी) की अंत्येष्टि कर देगा.' इसके अलावा उन्होंने आज भी बीजेपी पर करारा हमला बोला. हरक रावत ने कहा कि खनन फंडिंग को लेकर उन्होंने बीजेपी के दामन पर दाग लगा दिए हैं. इस दाग को धोने का काम भी बीजेपी को ही करना है.

ज्यादा छेड़ा तो ऐसा दाग लगेगा, जो किसी भी वॉशिंग मशीन में नहीं धूलेगा: इसके अलावा तल्ख लहजे में हरक सिंह रावत ने कहा कि अगर उन्हें ज्यादा छेड़ा जाएगा तो वो बीजेपी के दामन पर और दाग लगाने से भी पीछे नहीं हटेंगे. यह दाग किसी भी वॉशिंग मशीन में नहीं धुल पाएंगे.

"मैं कोर्ट क्यों जाऊं. मैंने बीजेपी के दामन में दाग लगा दिए है. जो दाग मैंने लगाया है, उसको धुलने का काम बीजेपी को ही करना है. मैं तो और दाग लगाउंगा. मुझे ज्यादा छेड़ेंगे तो ऐसा दाग लगाउंगा कि जो बीजेपी कभी मिटा नहीं पाएगी."- हरक सिंह रावत, पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता

"कितनी वॉशिंग में जाएं... जैसे महाराष्ट्र में धुला. ईडी या सीबीआई की वॉशिंग में मशीन में डाला और धुल दिया. मैं तो ऐसे दाग लगाउंगा कि वो वॉशिंग में भी नहीं धुल पाएंगे. मेरे पास उत्तराखंड के जितने भी बीजेपी के नेता हैं, उनके कच्चे चिट्ठे हैं."- हरक सिंह रावत, पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता

बीजेपी के नेताओं के सारे चिट्ठे मेरे पास: कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने यहीं नहीं रूके उन्होंने आगे कहा कि उनके पास सबके कच्चे चिट्ठे हैं. उन्होंने बगैर नाम लिए कहा कि कब किसको कितनी तनख्वाह मिलती थी और कोटद्वार में कौन ठेकेदारी करता था, ऐसे सारे चिट्ठे बीजेपी के नेताओं के उनके पास हैं.

महेंद्र भट्ट भी निशाने पर: बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पर भी हरक रावत ने निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि जब वो यूपी सरकार में मंत्री हुआ करते थे, तब उस समय महेंद्र भट्ट का ऋषिकेश रेलवे स्टेशन के पास एसटीडी-पीसीओ हुआ करता था. मंत्री रहने के बावजूद वो इस एसटीडी-पीसीओ में जाकर महेंद्र भट्ट के साथ कई घंटे समय व्यतीत किया करते थे.

आज इसी एसटीडी पीसीओ की बदौलत महेंद्र भट्ट राज्यसभा सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बन गए. महेंद्र भट्ट को आज इस मुकाम तक पहुंचाने में उनका भी आशीर्वाद शामिल है. उनका कहना है कि मंत्री पद होने के बाद भी वो पीसीओ में जाकर उनके साथ घंटों समय बिताया करते थे, तब उस बुरे वक्त में महेंद्र भट्ट का मनोबल उन्होंने ही बढ़ाया था.

"महेंद्र भट्ट मेरा छोटा भाई है. बुरे समय में वो अकेले थे, तब मैंने उनका मनोबल बढ़ाया था. इसलिए महेंद्र भट्ट से कहूंगा चुप रहें, नहीं तो अभी मैंने तोप के गोले ही दागे हैं. मेरे पास मुख्यमंत्री से लेकर सबकी फाइलें हैं." - हरक सिंह रावत, पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता

हरक रावत ने कहा कि इसी तरह बीजेपी के सब नेताओं की फाइलें उनके पास है. उन्होंने बीजेपी के नेताओं को सुझाव दिया कि कभी पक्ष तो कभी विपक्ष में बैठना पड़ता है. आज बीजेपी सत्ता में है. कल हम भी हो सकते हैं.

ऐसे में हंसा धनाई और बेलमती चौहान, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए अपना बलिदान दे दिया था. बीजेपी को सत्ता में रहते हुए उनके सपनों को साकार करना चाहिए. लोकतंत्र की लड़ाई लोकतांत्रिक तरीके से ही लड़ी जा सकती है, ना कि ईडी, सीबीआई और पुलिस के दम पर लड़ाई जीती जा सकती है.

" कफन बांधकर राजनीति करता हूं. गले से आवाज या बुलंद आवाज वही कर सकता है. जिसके अंदर सच्चाई हो. इसलिए भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र की लड़ाई लोकतांत्रिक तरीके से लड़ो. ईडी, सीबीआई और पुलिस के दम पर नहीं." - हरक सिंह रावत, पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता

