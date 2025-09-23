ETV Bharat / state

पेपरलीक मामले को लेकर हरक सिंह रावत का बड़ा बयान, बीजेपी को घेरा, जानिये क्या कहा

पेपरलीक केस हरक सिंह ( ETV BHARAT )

Published : September 23, 2025 at 7:19 AM IST | Updated : September 23, 2025 at 7:26 AM IST

रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री और दिग्गज कांग्रेसी नेता हरक सिंह रावत ने पेपरलीक को लेकर बड़ा बयान दिया है. हरक सिंह रावत ने कहा पेपर लीक मामले में भाजपा के बड़े नेताओं की मिलीभगत है. हरक सिंह रावत ने कहा इस समय प्रदेश में हर जगह प्रदर्शन हो रहे हैं. इससे साफ लगता है कि 2027 में भाजपा का सूपड़ा साफ होने वाला है. हरक सिंह रावत ने कहा पेपर लीक मामले में यूकेएसएसएससी के अधिकारियों के साथ ही भाजपा के बड़े नेताओं की मिलीभगत है. पहले भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगा तो अब पेपर चोर का आरोप लग रहा है. बच्चे मोटी-मोटी फीस देकर कोचिंग की पढ़ाई कर रहे हैं. सालों तक पढ़ने के बाद जब पेपर हो रहे हैं तो हाकम सिंह जैसे पेपल लीक माफिया बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. जिस प्रकार का हालात आज उत्तराखण्ड में बने हैं, उससे लगता है कि 2027 में भाजपा का सूपड़ा साफ होने जा रहा है. शिक्षक और छात्र सड़कों में आंदोलन कर रहे हैं. माताएं-बहिनें सुरक्षित नहीं हैं. आपदा से पूरा प्रदेश त्रस्त है. जनता में त्राहिमाम-त्राहिमाम जैसे हालात बने हैं. पेपरलीक केस पर हरक सिंह रावत (ETV BHARAT)

Last Updated : September 23, 2025 at 7:26 AM IST