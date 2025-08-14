सवाईमाधोपुर/ अजमेर: आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 'हर घर तिरंगा' अभियान को सवाईमाधोपुर में उत्साह के साथ मनाया गया. पुलिस लाइन मैदान से एक भव्य तिरंगा बाइक रैली निकाली गई. जिला कलेक्टर काना राम और पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने बाइक पर सवार होकर तिरंगा लहराते हुए रैली में हिस्सा लिया. यह रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी और लोगों को देशभक्ति के नारों के साथ जागरूक किया. इसी प्रकार अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर सांप्रदायिक सद्भाव और देशभक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला. यहां तिरंगे वितरित किए गए.

तिरंगा बाइक रैली पुलिस लाइन मैदान से रवाना होकर कलेक्ट्रेट रोड, रण्थम्भौर सर्किल, आलनपुर सर्किल होती हुई सर्किट हाउस रोड, दशहरा मैदान रोड, रणथंभौर सर्किल, अंबेडकर सर्किल का चक्कर लगाकर वापस पुलिस लाइन मैदान पर पहुंचकर संम्पन्न हुई. पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने कहा कि यह अभियान न केवल तिरंगे के सम्मान का प्रतीक है, बल्कि देश की एकता और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करने का भी अवसर है. उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे अपने घरों पर तिरंगा फहराएं और इसकी तस्वीरें ऑनलाइन साझा करें.

अजमेर में बांटे गए​ तिरंगे (ETV Bharat Swaimadhopur)

पढ़े: वायु सेना ने तिरंगा मोटर साइकिल रैली के माध्यम से दिया राष्ट्रीय एकता और देश के वीरों के प्रति सम्मान का संदेश

अजमेर में दरगाह पर देशभक्ति की बयार: इसी तरह अजमेर में भी स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं. ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर सांप्रदायिक सद्भाव और देशभक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला. यहां तिरंगा वितरण समिति द्वारा 25 वर्षों से चली आ रही परंपरा के तहत दुकानदारों और जायरीनों को तिरंगे झंडे और बैच वितरित किए गए. इस दौरान मदरसे के बच्चों ने देशभक्ति गीत गाकर माहौल को और भी राष्ट्रप्रेम से सराबोर कर दिया. समिति के सहसंयोजक नवाब हिदायतुल्लाह ने बताया कि इस वर्ष 786 तिरंगे वितरित किए गए, ताकि लोग इसे अपने घरों और दुकानों पर लगा सकें. उन्होंने लोगों से तिरंगे का सम्मान करने की भी अपील की. संयोजक मोहम्मद महमूद खान ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस को त्योहार की तरह मनाने का उद्देश्य है कि हर नागरिक देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत हो.