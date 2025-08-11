बिलासपुर : बिलासपुर के गनियारी में बिहान योजना से जुड़ी महिलाएं इन दिनों देश सेवा में लगी हुई हैं.इन महिलाओं को डेढ़ लाख तिरंगा बनाने का ऑर्डर मिला है.जिसके लिए ये दिन रात मेहनत कर रही है. गनियारी में स्थित नारी शक्ति गारमेंट फैक्ट्री में ये महिलाएं काम कर रही हैं.

डेढ़ लाख तिरंगा बनाने का लक्ष्य : स्व सहायता समूह की महिलाओं को करीबन डेढ़ लाख से अधिक तिरंगा तैयार करने का लक्ष्य मिला है. जिसे जिले के अलग-अलग शासकीय, अशासकीय संस्थान सहित आम जनों तक पहुंचाया जाएगा. हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों को अपने घर, दुकान और कार्यालय में तिरंगा लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है.ऐसे में तिरंगे की मांग बढ़ गई है.इस मांग को पूरी करने के लिए समूह की दीदियों ने काम करना शुरु किया है.

हर घर तिरंगा अभियान के लिए डेढ़ लाख झंडा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आर्थिक सशक्तिकरण के साथ देशभक्ति : बिहान योजना से जुड़ी 30 स्व-सहायता समूह की 100 से अधिक महिलाएं तिरंगा निर्माण में जुटी हुई हैं. देशभर में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान का बड़े स्तर पर आयोजन किया जा रहा है. इसके लिए समूह की महिलाओं ने देशभक्ति के इस पुनीत काम का बीड़ा उठाया है. स्व-सहायता समूहों की महिलाएं इस काम को केवल एक आर्थिक अवसर के रूप में नहीं, बल्कि देशभक्ति और आत्मसम्मान का प्रतीक भी मान रही हैं.

बिहान योजना की महिलाओं ने उठाई जिम्मेदारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

महिलाओं को मिल रही अतिरिक्त आय : गनियारी कलस्टर की पीआरपी संतोषी साहू ने बताया कि तिरंगा निर्माण के लिए अलग-अलग विभागों और संस्थाओं से भी उन्हें आर्डर मिल रहा है, जिसे पूरा करने के लिए दीदियां कड़ी मेहनत कर तिरंगा निर्माण कर रही हैं. इससे दीदियों को अतिरिक्त आय भी मिल रही है. तिरंगा निर्माण में समूह की सैकड़ों महिलाएं जुटी हैं. लक्ष्य के अनुरूप झंडा बनाने का काम कर रही हैं.

इस अभियान के जरिए तिरंगा निर्माण से उन्हें प्रतिदिन अतिरिक्त आय मिल रही है. वे इस बात से भी उत्साहित हैं कि देशभक्ति के इस पावन कार्य में उनकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है. नारी शक्ति गारमेंट फैक्ट्री में तिरंगे के निर्माण की प्रक्रिया में धागा काटने से लेकर सिलाई, प्रेस और पैकिंग तक सभी कार्य महिलाएं खुद कर रही हैं. जिससे उन्हें न केवल रोजगार मिला है, बल्कि उनके आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को भी नई दिशा मिल रही है, जिससे दीदियां उत्साहित हैं- संतोषी साहू,पीआरपी

कम कीमत में उपलब्ध कराया गया तिरंगा : जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल ने बताया कि पिछले साल की तरह इस साल भी जिले में तिरंगा निर्माण का जिम्मा दीदियों को दिया गया है, जिसे कम कीमत पर आम लोगों के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है.

जिला पंचायत परिसर में समूह द्वारा लगाए गए स्टॉल के माध्यम से तिरंगा विक्रय किया जा रहा है.हम जिले वासियों से अपील कर रहे हैं कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने घरों पर तिरंगा लहराकर देश प्रेम का भाव प्रकट करें. संदीप अग्रवाल, सीईओ जिला पंचायत

आपको बता दें कि हर घर तिरंगा अभियान न केवल देश के कोने-कोने तक राष्ट्रप्रेम का संदेश पहुंचा रहा है, बल्कि महिला शक्ति को सम्मान और अवसर भी प्रदान कर रहा है. हर घर तिरंगा अभियान के तहत बिहान योजना से जुड़ी महिलाएं करीबन डेढ़ लाख तिरंगा बना रही हैं.जो आने वाले दिनों में भारतीयों की घर की शोभा बढ़ाएंगे.



