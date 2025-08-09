Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

स्वतंत्रता दिवस पर यूपी में लहराएंगे 4.60 करोड़ भारतीय ध्वज; सभी DM कराएंगे म्यूजिकल कॉन्सर्ट - INDEPENDENCE DAY 2025

सोशल मीडिया, रेडियो, टीवी, प्रचार माध्यमों से लोगों को "हर घर तिरंगा" सेल्फी अपलोड करने और वॉलेंटियर बनने के लिए प्रेरित करने को कहा है.

Etv Bharat
स्वतंत्रता दिवस 2025 पर यूपी में लहराएंगे 4.60 करोड़ भारतीय ध्वज (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 9, 2025 at 11:43 AM IST

2 Min Read

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में "हर घर तिरंगा" अभियान को भव्य और ऐतिहासिक बनाने की तैयारियां जोरों पर हैं. शुक्रवार को मुख्य सचिव एसपी गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर अभियान की तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

इस बार प्रदेश में 4.60 करोड़ घरों में तिरंगा फहराने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है. मुख्य सचिव ने कहा है कि यह अभियान केवल झंडा फहराने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देशभक्ति की भावना को जन-जन तक पहुंचाने और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान बढ़ाने का प्रयास है. उन्होंने जिलाधिकारियों को जनभागीदारी बढ़ाने के लिए तिरंगा रैली, तिरंगा महोत्सव, म्यूजिकल कॉन्सर्ट जैसे आयोजनों को आयोजित करने के निर्देश दिए.

साथ ही, सोशल मीडिया, रेडियो, टीवी और स्थानीय प्रचार माध्यमों के जरिए लोगों को "हर घर तिरंगा" सेल्फी अपलोड करने और वॉलेंटियर बनने के लिए प्रेरित करने को कहा है. उन्होंने जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों, स्वयं सहायता समूहों, ग्राम पंचायतों, युवा संगठनों, स्थानीय क्लबों और छात्र-छात्राओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया. स्वच्छ भारत मिशन के तहत अभियान के दौरान स्वच्छता कार्यक्रम चलाने के भी निर्देश दिए गए हैं.

मुख्य सचिव ने कहा कि सभी सरकारी कार्यालयों और शिक्षण संस्थानों में खादी से बने राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाएं. इसके लिए खादी एवं ग्रामोद्योग के माध्यम से झंडों की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए. साथ ही, एनजीओ, लघु उद्योगों और सिलाई केंद्रों के साथ समन्वय कर झंडों का उत्पादन बढ़ाने को कहा.

बैठक में मुख्य सचिव ने पद्म पुरस्कारों के लिए भी निर्देश दिए. उन्होंने सभी जिलाधिकारियों से खेल, शिक्षा या अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 6-6 प्रतिभाशाली व्यक्तियों के नाम 31 अगस्त, 2025 से पहले शासन को भेजने को कहा. बैठक में प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात, प्रमुख सचिव लोक निर्माण अजय चौहान, प्रमुख सचिव पर्यटन मुकेश मेश्राम सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे.

ये भी पढ़ेंः 'काकोरी कांड' से दहल गई थी ब्रिटिश हुकूमत, जानिए कहां बनी थी लूट की प्लानिंग, अशफाक उल्ला ने किसे लिखा था अंतिम पत्र

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में "हर घर तिरंगा" अभियान को भव्य और ऐतिहासिक बनाने की तैयारियां जोरों पर हैं. शुक्रवार को मुख्य सचिव एसपी गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर अभियान की तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

इस बार प्रदेश में 4.60 करोड़ घरों में तिरंगा फहराने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है. मुख्य सचिव ने कहा है कि यह अभियान केवल झंडा फहराने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देशभक्ति की भावना को जन-जन तक पहुंचाने और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान बढ़ाने का प्रयास है. उन्होंने जिलाधिकारियों को जनभागीदारी बढ़ाने के लिए तिरंगा रैली, तिरंगा महोत्सव, म्यूजिकल कॉन्सर्ट जैसे आयोजनों को आयोजित करने के निर्देश दिए.

साथ ही, सोशल मीडिया, रेडियो, टीवी और स्थानीय प्रचार माध्यमों के जरिए लोगों को "हर घर तिरंगा" सेल्फी अपलोड करने और वॉलेंटियर बनने के लिए प्रेरित करने को कहा है. उन्होंने जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों, स्वयं सहायता समूहों, ग्राम पंचायतों, युवा संगठनों, स्थानीय क्लबों और छात्र-छात्राओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया. स्वच्छ भारत मिशन के तहत अभियान के दौरान स्वच्छता कार्यक्रम चलाने के भी निर्देश दिए गए हैं.

मुख्य सचिव ने कहा कि सभी सरकारी कार्यालयों और शिक्षण संस्थानों में खादी से बने राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाएं. इसके लिए खादी एवं ग्रामोद्योग के माध्यम से झंडों की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए. साथ ही, एनजीओ, लघु उद्योगों और सिलाई केंद्रों के साथ समन्वय कर झंडों का उत्पादन बढ़ाने को कहा.

बैठक में मुख्य सचिव ने पद्म पुरस्कारों के लिए भी निर्देश दिए. उन्होंने सभी जिलाधिकारियों से खेल, शिक्षा या अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 6-6 प्रतिभाशाली व्यक्तियों के नाम 31 अगस्त, 2025 से पहले शासन को भेजने को कहा. बैठक में प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात, प्रमुख सचिव लोक निर्माण अजय चौहान, प्रमुख सचिव पर्यटन मुकेश मेश्राम सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे.

ये भी पढ़ेंः 'काकोरी कांड' से दहल गई थी ब्रिटिश हुकूमत, जानिए कहां बनी थी लूट की प्लानिंग, अशफाक उल्ला ने किसे लिखा था अंतिम पत्र

For All Latest Updates

TAGGED:

HAR GHAR TIRANGAAUGUST 15 CELEBRATIONS 2025INDEPENDENCE DAY CELEBRATIONS 2025UP INDEPENDENCE DAYINDEPENDENCE DAY 2025

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

फल-सब्जियां, बंद पेटी में सही हैं या खराब, बताएगा ये डिवाइस; मेरठ के 10वीं के 2 छात्रों ने इजाद की तकनीक

गंगा और गोमती का संगम न करा सकी हैदर कैनाल अब बनेगी लखनऊ की नई लाइफ लाइन

मोटापे का शिकार हो सकते हैं स्तनपान न करने वाले बच्चे; 6 माह तक सामान्य से ज्यादा पाया गया वजन, KGMU की स्टडी में खुलासा

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना; पढ़ाई के साथ 5000 रुपए महीने की कमाई कैसे? जानिए

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.