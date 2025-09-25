ETV Bharat / state

गजब! पेट से निकले 29 स्टील के चम्मच, 19 टूथब्रश; जबरन नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करने पर युवक ने की हरकत

बेटे की आदतों से परेशान परिवार ने गाजियाबाद के केंद्र में कराया था भर्ती, डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर पेट से निकाले चम्मच-टूथब्रश.

डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर निकाले चम्मच-टूथब्रश.
डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर निकाले चम्मच-टूथब्रश. (Photo Credit; Hospital Administration)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 25, 2025 at 5:12 PM IST

हापुड़ : जबरन नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराने से खफा युवक ने तोड़-तोड़कर 29 स्टील के चम्मच और 19 टूथब्रश खा लिए. दिक्कत बढ़ने पर परिवार के लोगों ने उसे हापुड़ के एक अस्पताल में भर्ती कराया. यहां अल्ट्रासाउंड और एक्स-रे रिपोर्ट देखकर चिकित्सक भी हैरान रह गए. उन्होंने ऑपरेशन कर युवक की जान बचाई. युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है.

हापुड़ के गढ़ रोड पर स्थित देवनन्दिनी अस्पताल के चिकित्सक डॉ. श्याम कुमार ने बताया कि बुलंदशर के सचिन (40) को उसके परिवार के लोग एक सप्ताह पहले अस्पताल लेकर आए थे. युवक नशा करता है, इसकी वजह से परिजनों ने उसे गाजियाबाद के एक नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करा दिया था. इससे खफा युवक ने वहां के चम्मच और टूथब्रश को तोड़-तोड़कर खाना शुरू कर दिया. परिजनों को इसकी जानकारी होने पर वे युवक को अस्पताल लेकर आए. युवक के पेट में दर्द हो रहा था.

डॉक्टर ने दी जानकारी. (Video Credit; Hospital Administration)

इंडोस्कोपी के जरिए संभव नहीं था ऑपरेशन : चिकित्सक के मुताबिक अल्ट्रासाउंड और एक्स-रे कराने के बाद पता चला कि युवक के पेट में काफी मेटल और प्लॉस्टिक की चीजें हैं. हम लोगों ने सोचा कि इंडोस्कोपी के जरिए ये निकल जाएंगे. इसलिए हमनें मरीज को मेरठ भेजा. वहां बताया कि इंडोस्कोपी के जरिए चम्मच और टूथब्रश को बाहर निकालना संभव नहीं है. इसके मरीज दोबारा हमारे यहां पहुंचा. पिछसे सप्ताह मरीज का ऑपरेशन हुआ.

चिकित्सक बोले-जीवन में पहली बार देखा ऐसा केस : डॉक्टर ने बताया कि जीवन में पहली बार ऐसा केस देखा. पेट में 29 स्टील की चम्मच और 19 टूथब्रश थे. ऑपरेशन कर इन्हें निकाला गया. वहीं सचिन ने बताया कि 'परिवार ने मुझे नशा मुक्ति केंद्र में बंद कर दिया था. पहले उन्होंने कहा था कि दवा दिलाकर घर ले जाएंगे. इसके बाद मुझे वहीं छोड़ आए. मैंने गुस्से में आकर चम्मच और ब्रश तोड़-तोड़कर खा लिए. केंद्र में एक स्टूल पर चम्मच, कटोरी और टूथब्रश रखे रखते थे. वहां से उठाकर बाथरूम में जाकर तोड़कर पानी के साथ उसे खा लेता था. केंद्र में मेरे साथ गलत व्यवहार होता था'.

