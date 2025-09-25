ETV Bharat / state

गजब! पेट से निकले 29 स्टील के चम्मच, 19 टूथब्रश; जबरन नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करने पर युवक ने की हरकत

डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर निकाले चम्मच-टूथब्रश. ( Photo Credit; Hospital Administration )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 25, 2025 at 5:12 PM IST 2 Min Read