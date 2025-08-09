हापुड़: जनपद में शनिवार को बारिश में अपने दोस्त के साथ नहाते हुए एक किशोर पर अचानक गरज के साथ बिजली गिर गई. साथ नहा रहे दोस्त ने परिजनों को हादसे की जानकारी दी. परिजन गंभीर हालत में किशोर को अस्पताल में ले गए. वहां पर डॉक्टरों ने किशोर को मृत घोषित कर दिया. किशोर की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा गया.

गरज के साथ बिजली किशोर पर गिरी: जनपद हापुड़ के धौलाना थाना क्षेत्र के ग्राम पिपलैडा में यह हादसा हुआ. ग्राम पिपलैडा निवासी जुल्फिकार का 14 वर्षीय पुत्र आतिफ कक्षा 6 का छात्र था. सुबह से बारिश हो रही रही थी. आतिफ घर के बाहर नहा रहा था. अचानक मौसम में बदलाव के कारण तेज गरज के साथ बिजली चमकने लगी.

एक सेकंड में किशोर की मौत का वीडियो (Video Credit: ETV Bharat)

एक सेकेंड में हुई किशोर की मौत: इसी दौरान आकाशीय बिजली सीधे किशोर आतिफ पर गिर गई. परिजनों और ग्रामीणों ने तुरंत उसकी मदद करने का प्रयास किया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर एकत्रित हो गए.

बिना पोस्टमार्टम कराए किशोर का अंतिम संस्कार: सीओ अनीता चौहान ने बताया हादसा इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका भी नहीं मिला. परिजनों ने बिना पोस्टमार्टम कराए किशोर का अंतिम संस्कार कर दिया. यह वाकया पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया. किशोर की मौत आकाशीय बिजली गिरने से हो गयी थी.

