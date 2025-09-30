ETV Bharat / state

दशहरा: हापुड़ में तीन पीढ़ियों से बना रहे रावण, मेघनाथ और कुंभकरण के पुतले

हापुड़ पिलखुवा क्षेत्र के अनिल ने बताया कि पुतलों में अब कैसा बदलाव आया, अब किस तरह के पुतले ज्यादा पसंद किए जा रहे.

पुतले तैयार करते अनिल.
पुतले तैयार करते अनिल. (Photo Credit : ETV Bharat)
हापुड़ : दशहरा पर रावण दहन की परंपरा अनादि काल से है. इसी परंपरा के लिए रावण, मेघनाथ, कुंभकरण के पुतले तैयार किए जाते हैं. ऐसे में कारगरों के सामने अक्सर चलन के अनुसार पुतले तैयार करने की चुनौती रहती है. इस बार कुछ सामानों पर जीएसटी घटने से पुतले तैयार करने वाले भी जद में आ गए हैं. हालांकि पुतले बनाने वाले इसे धर्म और संस्कृति का हिस्सा बताकर कुछ खास असर नहीं मान रहे हैं.

रावण के पुतले बनाने वाले अनिल कुमार से ईटीवी भारत की खास बातचीत. (Video Credit : ETV Bharat)

हापुड़ पिलखुवा क्षेत्र के मोहल्ला रमपुरा निवासी अनिल कुमार और उनके परिवार का तीन पीढ़ियों से दशानन रावण, मेघनाथ, कुंभकरण के पुतले बनाने का नाता है. अनिल का कहना है कि पहले मेरे दादा फिर मेरे पिता और अब मैं के पुतले बनाता हूं. उम्मीद है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी हिंदू संस्कृति से जुड़े इस कार्य से जुड़ी रहेंगी. हालांकि मेरे बच्चे अभी से इस काम में रुचि ले रहे हैं. मेरे दादा कागज की जगह कपड़े से पुतले बनाते थे. ऊंचाई भी कम होती थी. आजकल 60 फुट के पुतले तैयार किए जाने लगे हैं. इसके लिए क्रेन का सहारा लेना पड़ता है.

अनिल ने बताया कि महंगाई का असर भी पुतला निर्माण पर भी पड़ा है. पहले कागज, लकड़ी-बांस सहित अन्य कच्चा सामान बहुत सस्ता था. धीरे-धीरे कच्चे सामान के दाम बढ़ते गए और सामान महंगा होता चला गया. जिसके कारण पुतले भी महंगे होते चले गए. हालांकि अबकी बार जीएसटी घटने से लागत कम आएगी. जीएसटी कम होने की वजह से कच्चे माल कागज, लकड़ी-बांस आदि के रेट घट गए हैं. कच्चा माल सस्ता होने के कारण पुतले पहले से सस्ते हो गए हैं. ऐसे में मुनाफा कम होगा.

