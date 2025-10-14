ETV Bharat / state

हापुड़ में 5 साल की बच्ची को कुत्तों ने नोच डाला; चेहरे और कान पर गंभीर जख्म, दिल्ली रेफर

स्कूल जाते समय खूंखार कुत्तों ने घेरकर किया हमला, दहशत में ग्रामीण, बोले-आवारा आतंक पर हो कार्रवाई.

कुत्तों ने बच्ची पर किया हमला.
कुत्तों ने बच्ची पर किया हमला. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 14, 2025 at 4:16 PM IST

हापुड़ : स्कूल जा रही 5 साल की बच्ची पर कुत्तों ने हमला कर दिया. चेहरा समेत उसका कान भी बुरी तरह नोच डाला. बच्ची की चीख सुनकर ग्रामीण लाठी-डंडे लेकर दौड़े. उन्होंने कुत्तों को भगाया. बच्ची को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया. हालत गंभीर होने पर यहां से उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया.

थाना हाफिजपुर क्षेत्र के ग्राम हरसिंहपुर के रहने वाले संजय की 5 साल की बेटी अवनी पास के स्कूल में पढ़ती है. वह नर्सरी में पढ़ती है. वह अक्सर अकेले ही पढ़ने जाती थी. मंगलवार की सुबह भी वह स्कूल जा रही थी. इस दौरान खूंखार कुत्तों के झुंड ने उसे घेर लिया.

ग्रामीणों ने कुत्तों को भगाया : कुत्तों ने बच्ची के चेहरे समेत नाक आदि को नोच डाला. बच्ची की चीख सुनकर ग्रामीण हाथ में लाठी-डंडे लेकर दौड़ पड़े. उन्होंने कुत्तों को भगाया, लेकिन तब तक कुत्ते बच्ची को गंभीर रूप से घायल कर चुके थे. ग्रामीणों ने परिजनों को घटना की जानकारी दी. आनन-फानन में परिवार के लोग मौके पर पहुंच गए. वे बच्ची को लेकर स्थानीय अस्पताल पहुंचे. वहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार कर बच्ची को दिल्ली रेफर कर दिया.

थाना हाफिजपुर प्रभारी मनीष चौहान ने बताया कि कुत्तों के हमले में गंभीर रूप से घायल बच्ची को परिवार के लोग दिल्ली लेकर गए हैं. वहां उसका इलाज चल रहा है. वहीं ग्रामीणों का कहना है कि इलाके में खूंखार कुत्ते सक्रिय हैं. वे आए दिन लोगों पर हमले कर रहे हैं. इससे बच्चों की सुरक्षा को लेकर लोग हमेशा भयभीत रहते हैं.

हापुड़ में कुत्तों का आतंक. (Video Credit; ETV Bharat)

सीएचसी में रोजाना पहुंच रहे 100 मरीज : ग्रामीणों ने बताया कि पूरे जिले में आवारा कुत्तों का आतंक है. हापुड़ के गढ़ रोड स्थित सीएचसी में कुत्तों के काटने के 100 मरीज रोजाना पहुंच रहे हैं. जिले में यह संख्या काफी ज्यादा है. सीएचसी प्रभारी डॉ. समरेंद्र कुमार ने बताया कि जिले में कुत्तों के हमले के करीब 350 केस रोज आ रहे हैं. गंभीर घायलों को वैक्सीन लगवा कर जिला अस्पताल भेज दिया जाता है. जिन्हें जिला अस्पताल में एंटी रेबीज सीरम लगाया जाता है.

सीएचसी प्रभारी ने बताया कि जिला अस्पताल में एंटी रेबीज सीरम उपलब्ध न होने पर उन्हें जीटीबी दिल्ली के लिए रेफर कर दिया जाता है. अगर कुत्ता काट ले तो परेशान होने की जगह जख्म को पानी और साबुन से धोकर साफ कर लें. इसके बाद नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर इलाज कराएं.

