हापुड़ में 5 साल की बच्ची को कुत्तों ने नोच डाला; चेहरे और कान पर गंभीर जख्म, दिल्ली रेफर

हापुड़ : स्कूल जा रही 5 साल की बच्ची पर कुत्तों ने हमला कर दिया. चेहरा समेत उसका कान भी बुरी तरह नोच डाला. बच्ची की चीख सुनकर ग्रामीण लाठी-डंडे लेकर दौड़े. उन्होंने कुत्तों को भगाया. बच्ची को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया. हालत गंभीर होने पर यहां से उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया.

थाना हाफिजपुर क्षेत्र के ग्राम हरसिंहपुर के रहने वाले संजय की 5 साल की बेटी अवनी पास के स्कूल में पढ़ती है. वह नर्सरी में पढ़ती है. वह अक्सर अकेले ही पढ़ने जाती थी. मंगलवार की सुबह भी वह स्कूल जा रही थी. इस दौरान खूंखार कुत्तों के झुंड ने उसे घेर लिया.

ग्रामीणों ने कुत्तों को भगाया : कुत्तों ने बच्ची के चेहरे समेत नाक आदि को नोच डाला. बच्ची की चीख सुनकर ग्रामीण हाथ में लाठी-डंडे लेकर दौड़ पड़े. उन्होंने कुत्तों को भगाया, लेकिन तब तक कुत्ते बच्ची को गंभीर रूप से घायल कर चुके थे. ग्रामीणों ने परिजनों को घटना की जानकारी दी. आनन-फानन में परिवार के लोग मौके पर पहुंच गए. वे बच्ची को लेकर स्थानीय अस्पताल पहुंचे. वहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार कर बच्ची को दिल्ली रेफर कर दिया.

थाना हाफिजपुर प्रभारी मनीष चौहान ने बताया कि कुत्तों के हमले में गंभीर रूप से घायल बच्ची को परिवार के लोग दिल्ली लेकर गए हैं. वहां उसका इलाज चल रहा है. वहीं ग्रामीणों का कहना है कि इलाके में खूंखार कुत्ते सक्रिय हैं. वे आए दिन लोगों पर हमले कर रहे हैं. इससे बच्चों की सुरक्षा को लेकर लोग हमेशा भयभीत रहते हैं.