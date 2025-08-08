Happy Raksha Bandhan 2025 Wishes : इस साल 9 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार है. इस ख़ास मौके पर भले ही आप अपने भाई-बहन के पास हो या दूर, आप उन्हें राखी के मौके पर प्यार से भरे संदेश भेज सकते हैं. हम आपके लिए लाएं है भाई-बहनों के लिए प्यार भरे मैसेज, जिन्हें आप अपने भाई-बहन के साथ शेयर कर उनके चेहरे पर खुशी ला सकते हैं.

भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं बहनें : भाई-बहन के प्यार और स्नेह के त्यौहार रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं. ये दिन हर भाई-बहन के लिए काफी ज्यादा ख़ास होता है. इस दिन बहनें बाज़ार से रंग-बिरंगी राखी खरीदकर अपने भाई को बांधती है और उनके सुखी जीवन और लंबी आयु की कामना भी करती हैं. वहीं भाई अपनी बहनों को रक्षा का वचन देते हैं. रक्षाबंधन के मौके पर बधाई देने का चलन है. ऐसे में आप उन्हें नीचे दिए जा रहे खूबसूरत मैसेज के जरिए बधाई संदेश दे सकते हैं.

रेशम की डोरी, फूलों का हार, आ गया राखी का त्यौहार, कलाई पर बांधा है खूब सारा प्यार, हैप्पी रक्षाबंधन 2025

राखी का आया त्यौहार, खुशियों की छाई बहार, भाई की कलाई पर बहना का प्यार, हैप्पी रक्षाबंधन 2025

कच्चे धागों का ये रिश्ता, बंध जाता है बचपन से, मरते दम तक साथ निभाए, बंधके रक्षा बंधन से, हैप्पी रक्षाबंधन 2025

फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हज़ारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, हैप्पी रक्षाबंधन 2025

इसे समझो ना रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, हैप्पी रक्षाबंधन 2025

कच्चे धागों से तैयार पक्की डोर है राखी, प्यार और मीठे का त्यौहार है राखी, भाई की लंबी उम्र की दुआ है राखी, हैप्पी रक्षाबंधन 2025

मिठाई के साथ खुशियों की बौछार, बहनों का मिलेगा बेशुमार प्यार, आपको मुबारक हो राखी का त्यौहार, हैप्पी रक्षाबंधन 2025

प्यारी बहना तुझसे कुछ है कहना, तेरे स्नेह से महका है जीवन का कोना-कोना, हैप्पी रक्षाबंधन 2025

रंग बिरंगी राखी से रंग रहा संसार, खुशियों की आई बहार, मुबारक हो आपको राखी का त्यौहार, हैप्पी रक्षाबंधन 2025

सावन की घटा छाई, राखी का त्यौहार लाई, बहन के हाथों से सजी भाई की कलाई, भाई-बहन को रक्षाबंधन की बधाई, हैप्पी रक्षाबंधन 2025

खुशियों की बौछार है, राखी का त्यौहार है, कच्चे धागे में बंधा भाई-बहन का अटूट प्यार है, हैप्पी रक्षाबंधन 2025

भगवान करे तुझे खुशियां हजार मिले, जीवन तुझे हमेशा खुशहाल मिले, तुझ जैसा भाई ही हर जन्म में मुझे मिले, हैप्पी रक्षाबंधन 2025

बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, रेशम की डोरी से संसार बांधा है , हैप्पी रक्षाबंधन 2025

भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, छोटी बहन को ना भुलाना, हैप्पी रक्षाबंधन 2025

