ETV Bharat / state

नए साल पर हरियाणा के दिग्गज नेताओं ने दिया हरियाणावासियों को खास संदेश, जानें किसने क्या कहा - HAPPY NEW YEAR 2025

Happy New Year 2025 ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team

चंडीगढ़: दुनिया भर में नए साल का जश्न मनाया जा रहा है. लोग अपने अलग-अलग तरीके से नए साल के जश्न में डूबे हैं. ऐसे में देश और हरियाणा के सियासी दलों के नेताओं ने भी सोशल मीडिया के जरिए हरियाणा वासियों को नए साल की मुबारकबाद दी है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर देशवासियों को नए साल की बधाई दी. पीएम मोदी ने लिखा "2025 की शुभकामनाएं! यह वर्ष सभी के लिए नए अवसर, सफलता और अनंत खुशियाँ लेकर आए। सभी को अद्भुत स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद मिले।"

नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर देशवासियों को नए साल की बधाई दी. उन्होंने लिखा "आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, आशा करता हूं यह वर्ष आपके जीवन में नव उमंग, नव उल्लास और खुशियां लेकर आए। Wishing everyone a very Happy New Year 2025!"