रायपुर: कृष्ण जन्माष्टमी पर छत्तीसगढ़ के मंदिरों में खास पूजा अर्चना की जा रही है. जन्माष्टमी पर कई खास आयोजन किए जा रहे हैं. कहीं दही हांडी प्रतियोगिता है तो कहीं मालपुआ का भोग लगाया जा रहा है. सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा, अरुण साव, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी की बधाई दी है और सभी के जीवन में सुख-समृद्धि, संपन्नता की कामना श्री कृष्ण से की है.

जन्ममाष्टमी पर बधाई संदेश: बाल गोपाल के जन्मदिन को आप भी विशेष बना सकते हैं. अपने खास लोगों, परिचितों को कृष्ण जन्माष्टमी पर बधाई संदेश देकर आप उनका दिन खास बना सकते हैं. देखिए कृष्ण जन्माष्टमी पर बधाई संदेश.

आनंद उमंग भयो, जय हो नन्द लाल की। नन्द के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की

पावन पर्व श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं

भगवान श्री कृष्ण अपनी कृपा दृष्टि सभी पर सदैव बनाये रखें यही प्रभु से कामना है. जय श्री कृष्णा

नन्द के आनंद भयो – जय कन्हैया लाल की

भगवान श्रीकृष्ण के पावन अवतरण दिवस 'श्रीकृष्ण जन्माष्टमी' की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं!

मुरलीधर सभी के जीवन में प्रेम, करुणा एवं भक्ति का संचार कर चराचर जगत का कल्याण करें, यही प्रार्थना है.

देवकीसुतं गोविन्दम् वासुदेव जगत्पते। देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गत:।।

श्रद्धा, भक्ति एवं आनंद के पावन पर्व श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं.

श्रीकृष्ण जी की कृपा सभी पर बनी रहे, जीवन में सुख-समृद्धि, संपन्नता की उत्तरोत्तर वृद्धि हो, यही प्रार्थना है.

वसुदेव सुतं देवं, कंस चाणूर मर्दनम् । देवकी परमानंदं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् ॥ भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री कृष्णा

ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने। प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः॥

श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।

कन्हैया जी के आशीर्वाद से हम सभी के जीवन में सुख, शांति एवं समृद्धि सदैव बनी रहे.

कृष्ण जन्माष्टमी पर पूजा का शुभ मुहूर्त: भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है. स्मार्त परंपरा के अनुसार 15 अगस्त 2025 को और वैष्णव परंपरा के अनुसार 16 अगस्त 2025 को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की पूजा की जा रही है.

अष्टमी तिथि 15 अगस्त 2025 को रात 11:50 बजे से शुरू हुआ है. 16 अगस्त रात 9 बजकर 35 मिनट तक अष्टमी तिथि रहेगी. इसलिए अधिकांश वैष्णव और गृहस्थ आज जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हैं.

कृष्ण जन्माष्टमी पर 56 भोग: जन्माष्टमी पर कृष्ण मंदिरों में बाल गोपाल को 56 भोग चढ़ाए जाते हैं. मान्यता है कि मां यशोदा अपने नंद लाल को 7 दिन के 8 पहरों में अलग अलग पकवान बनाकर खिलाती थी. इसलिए जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण को 56 भोग चढ़ाए जाते हैं.

इन 56 भोगों में 1. माखन, 2.खीर, 3. रसगुल्ला, 4. जलेबी, 5. रबड़ी, 6. मालपुआ, 7.मोहनभोग, 8.मूंगदाल का हलवा, 9. घेवर, 10. पेड़ा, 11. शक्करपारा, 12. पंचामृत, 13. काजू, 14. बादाम, 15 पिस्ता, 16. मठरी, 17, चटनी, 18. मुरब्बा, 19. भजिया, 20, आम, 21. केला, 22. अंगूर, 23. सेब, 24. किशमिश, 25. साग, 26. दही, 27, चावल, 28. कढ़ी, 29. चीला, 30. पापड़, 31 खिचड़ी, 32. सब्जी, 33. दलिया, 34. घी, 35. शहद, 36. रोटी, 37. कचोरी, 38. दूध, 39. बादाम दूध, 40. शिकंजी, 41. छाछ, 42. मीठे चावल, 43. भुजिया, 44. फेनी, 45. इलायची, 46. सौंफ, 47. सौंफ, 48. सुपारी, 49. पान, 50. मिश्री, 51. शक्कर, 52. बर्फी, 53. नारियल पानी, 54. तिक्त, 55. पंजीरी, 56. चना, 57. जीरा लड्डू. चढ़ाए जाते हैं.

रायपुर के जैतूसाव मठ में मालपुआ चढ़ाने की परंपरा: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जैतूसाव मठ में कृष्ण जन्माष्टमी पर मालपुआ का भोग लगाया जाता है. 1916 ईस्वी में पहली बार महंत लक्ष्मी नारायण दास ने जैतूसाव मठ में मालपुआ का भोग लगाने की परंपरा शुरू की थी. तब से यह परंपरा आज भी जारी है. मालपुआ का ये प्रसाद ग्रहण करने दूर दूर से लोग जैतूसाव मठ पहुंचते हैं.