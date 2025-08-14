Independence Day Wishes 2025 : स्वतंत्रता दिवस के ख़ास मौके पर भले ही आप अपने परिजनों के पास हो या दूर, आप उन्हें इस मौके पर प्यार से भरे संदेश भेज सकते हैं. हम आपके लिए लाएं है परिजनों के लिए प्यार भरे मैसेज, जिन्हें आप अपने परिजनों के साथ शेयर कर उनके चेहरे पर खुशियां ला सकते हैं.
स्वतंत्रता दिवस की दीजिए बधाई : स्वतंत्रता दिवस के ख़ास मौके पर हम आपके लिए दिलचस्प संंदेश लेकर आए हैं जिन्हें आप अपने परिजनों के साथ शेयर करके उनके चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं. साथ ही आप इन संदेशों को अपने किसी रिश्तेदार या चाहने वालों के साथ भी शेयर कर सकते हैं. तो कहिए इन प्यार भरे मैसेज से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे -
- आई लव माय इंडिया...वतन मेरा इंडिया...करम मेरा इंडिया...स्वतंत्रता दिवस 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं
- हर घर में तिरंगा लहराए, हर घर देशभक्ति से जगमगाए, चलो मिलकर आजादी का जश्न मनाएं, हर घर तिरंगा शान से लहराए, स्वतंत्रता दिवस 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं
- सरफ़रोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाज़ु-ए-क़ातिल में है...स्वतंत्रता दिवस 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं
- ऐ मेरी ज़मीं, अफसोस नहीं, जो तेरे लिए सौ दर्द सहे,महफ़ूज़ रहे, तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे, स्वतंत्रता दिवस 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं
- तेरी मिट्टी में मिल जावां, ग़ुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी, है दिल की आरज़ू, स्वतंत्रता दिवस 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं
- जय हिंद...जय हिंद की सेना...स्वतंत्रता दिवस 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं
- मेरी शान तिरंगा है...मेरी जान तिरंगा है...मेरा अभिमान तिरंगा है...स्वतंत्रता दिवस 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं
- वतन के जां-निसार हैं...वतन के काम आएंगे...हम इस ज़मीं को एक रोज़ आसमां बनाएंगे....स्वतंत्रता दिवस 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं
- सारे जहां से अच्छा, हिन्दोस्तां हमारा...हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तां हमारा, स्वतंत्रता दिवस 2025 की शुभकामनाएं
- देश के लिए जीना है, देश के लिए मरना है, तिरंगे के साए में रहकर कुछ कर दिखाना है, स्वतंत्रता दिवस 2025 की शुभकामनाएं
- हर दिल में देशभक्ति की ज्वाला जलती रहे, तिरंगा लहराकर ये मिट्टी हमेशा कहती रहे, स्वतंत्रता दिवस 2025 की शुभकामनाएं
- तिरंगा देश की शान है...हर भारतीय का स्वाभिमान है...स्वतंत्रता दिवस 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं
- स्वतंत्रता दिवस 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं
