गाय के गोबर से बनीं हनुमान प्रतिमा, 350 साल से जस की तस, चमत्कारों से भरा है धाम - HANUMAN JAYANTI 2025

350 साल पुराना है इतिहास ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : April 12, 2025 at 9:24 AM IST | Updated : April 12, 2025 at 10:05 AM IST 4 Min Read

दुर्ग : हनुमान जयंती के अवसर पर आज हम आपको ऐसी जगह लेकर चल रहे हैं,जहां एक दो नहीं बल्कि अनेक चमत्कार हुए.इन चमत्कारों के प्रमाण आज भी हमारे बीच मौजूद है. तो आईए जानते हैं,ये चमत्कार कहां हुए. गाय के गोबर से बने हनुमान : दुर्ग-भिंभौरी मार्ग पर नारधा गांव में बाबा रुक्खड़नाथ का धाम है. नारधा गांव में एक ऐसा हनुमान मंदिर है,जहां के हनुमान गाय के गोबर से बने हैं. मंदिर के पुजारी की माने तो हनुमान जी की मूरत 350 साल से भी ज्यादा पुरानी है.ये मूर्ति मिट्टी या पत्थर की ना होकर सुरहीन गाय के गोबर से बनीं है.आज भी ये मूर्ति अपने असली स्वरूप में हैं.कई पीढ़ियां आई और गईं लेकिन हनुमान जी की गोबर की प्रतिमा में जरा भी बदलाव नहीं आया. चमत्कारों से भरा है धाम (Hanuman statue made of cow dung remains) गाय के गोबर से बनीं हनुमान प्रतिमा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

