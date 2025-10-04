ETV Bharat / state

पानीपत में पाकिस्तान की सालों पुरानी परंपरा बरकार, दशहरे के मौके पर श्री हनुमान स्वरूपी शोभा यात्रा बनती है आकर्षण का केंद्र

पानीपत में पाकिस्तान की सालों पुरानी परंपरा बरकार ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : October 4, 2025 at 11:33 AM IST | Updated : October 4, 2025 at 11:54 AM IST 4 Min Read

पानीपत: हरियाणा के पानीपत में सालों पुरानी एक अनोखी परंपरा के बारे में आज आपको बताएंगे. दरअसल, ये परंपरा पाकिस्तान से चली आ रही है, जो हरियाणा के पानीपत में आज भी बरकरार है. दशहरा पर्व पर अनोखे स्वरूप वाले श्री हनुमान जी आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं. आजादी के बाद से लगातार शहरभर में परिक्रमा करते हैं और 85 साल पहले पाकिस्तान से यह परंपरा शुरू हुई थी, जिसमें श्री हनुमान स्वरूप परिक्रमा की जाती है. सालों पुरानी परंपरा: पानीपत में विजयदशमी पर्व पर दशहरे से ज्यादा चर्चा श्री हनुमान स्वरूप शोभायात्रा की रहती है, जो खासतौर से आकर्षण का केंद्र रहती है. आजादी के बाद से ही श्री हनुमान स्वरूप धारण करने और शोभायात्रा निकालने की परंपरा निभाई जा रही है. रिपोर्ट में आपको इस शोभायात्रा की कहानी विस्तार से बताते हैं. सैकड़ों भक्त धारण करते हैं हनुमान स्वरूप (Etv Bharat) सालों पहले पाकिस्तान से हिंदुस्तान पहुंची थी परंपरा: 85 साल पहले 1940 में यह परंपरा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लैय्या शहर में दशहरे पर हनुमान स्वरूप धारण करने की परंपरा शुरू हुई थी. बंटवारे के समय श्री राम भक्त ढालूराम और दुलीचंद, लैय्या में यह स्वरूप पानीपत लेकर पहुंचे. हनुमान स्वरूप धारण करने का उद्देश्य वीर हनुमान के आदर्शों का प्रचार-प्रसार कर समाज में फैली कुरीतियों को दूर करना है. हनुमान स्वरूपी शोभायात्रा: पानीपत में दशहरा पर्व से दो दिन पहले हनुमान स्वरूप धारण कर भ्रमण करने की अनूठी परंपरा है. श्री राम दशहरा कमेटी, बरसत रोड के महासचिव सुभाष गुलाटी ने बताया कि "यह परंपरा 1940 से पाकिस्तान से पंजाब प्रांत के लैय्या जिले में शुरू हुई थी. उस समय करीब 45 किग्रा की पांच फीट, तीन इंच की मूर्ति शीशा, सिंदूर, चिमकारी व चित्रकारी से तैयार की लुगदी, चिमका गई थी".

Last Updated : October 4, 2025 at 11:54 AM IST