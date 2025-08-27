धमतरी: अपनी धार्मिक मान्यताओं और मंदिरों के लिए धमतरी शहर जाना जाता है. सुबह और शाम यहां मंदिरों में बजने वाले घंटे और आरती खास होते हैं. यहां के ज्यादर लोगों के दिन की शुरुआत पूजा पाठ से ही होती है. यहां की आराध्य देवी मां विंध्यवासिनी और अधिष्ठात्री देवी मां अंगारमोती की महिमा अपरंपार है.
पानी करता है हनुमान जी को प्रणाम: धमतरी जिले से होकर बहने वाली नदी महानदी को यहां के लोग जीवनदायिनी नदी के रुप में मानते हैं. शहर की और गांव की एक बड़ी आबादी इसी नदी के किनारे बसी है. एक बड़ी आबादी की पानी की जरूरत को महानदी ही पूरा करती है. धमतरी में बने बड़े बांधों में से एक गंगरेल बांध इसी महानदी पर बना है.
गंगरेल बुझाता है इंसान और जमीन की प्यास: धर्म की नगरी के नाम से भी इस शहर को जाना जाता है. गंगरेल बांध के पानी से यहां के किसानों की सिंचित होती है. गंगरेल डैम का पानी धमतरी ही नहीं बल्कि रायपुर और भिलाई के लोगों की भी प्यास बुझाता है. हजारों एकड़ की फसल डैम के पानी से लहलहाती है.
गंगरेल बांध पर बना हनुमान जी का मंदिर है खास: गंगरेल डैम पर बना हनुमान जी का मंदिर यहां से सबसे खास है. मंदिर को लेकर कई मान्यताएं और धार्मिक कहानियां प्रचलित हैं. इस मंदिर से लोगों की बड़ी आस्था जुड़ी है.
क्या है मंदिर से जुड़ी मान्यता: लोगों का ऐसा मानना है कि जब गंगरेल बांध का पानी यानी महानदी का जलस्तर हनुमान जी के चरणों को स्पर्श करता है तब गंगरेल बांध का गेट खोल दिए जाते हैं. कहा यह जाता है कि हनुमान जी आज तक इस पानी में डूबे नहीं हैं. दशकों से बजरंग बली का मंदिर यहां अडिग खड़ा है.
बांध का कैचमेंट एरिया फुल: 32 टीएमसी वाले गंगरेल बांध में 90 फ़ीसदी से ज्यादा जल भराव हो गया है. बांध में 30 टीएमसी पानी भर गया है. कैचमेंट एरिया में हो रही लगातार बारिश से 10 हजार से ज्यादा क्यूसेक पानी की आवक बनी हुई है. आंकड़ों की बात करें तो गंगरेल बांध की 348.70 मीटर की जलस्तर की क्षमता है. जो 347.85 फीसदी भर चुका है. जो अधिकतम स्तर से मात्र 0.85 मीटर कम है.
प्रशासन ने जारी किया अलर्ट: लगातार बढ़ते जल स्तर को लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है. अधिकारियों को अलर्ट पर रहने को कहा गया है. इसके साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में लोगों को अलर्ट किया गया है. यह सब गंगरेल बांध में बढ़े जलस्तर को लेकर किया जा रहा है. बांध में बढ़ते जलभराव के बाद भी भक्तों की आस्था ऐसी है कि वो यहां हनुमान जी के दर्शनो के लिए लगातार पहुंच रहे हैं.
पर्यटकों की आस्था: यहां आने पर्यटक बताते हैं कि यहां का नजारा का काफी अदभुत होता है. जो भी इच्छा होती है भक्त यहां मांगता है और भगवान उसे खुद पूरा करते हैं. स्थानीय पर्यटक भी ये मानते हैं कि यह मंदिर काफी अदभुत है. जब भगवान के चरणों में पानी पहुंचता है तब बांध के गेट भी खोले जाते हैं.