ETV Bharat / state

देश में पहली बार हनुमान जी का सूर्य तिलक! दुनिया के इस कोने से आया पेरिस्कोप - LORD HANUMAN SURYA TILAK

हनुमान मंदिर में होगा सूर्य तिलक ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : April 12, 2025 at 7:19 AM IST | Updated : April 12, 2025 at 9:02 AM IST 3 Min Read

विदिशा: देशभर में 12 अप्रैल शनिवार को हनुमान जयंती मनाई जाएगी. इस मौके पर भक्त अपने आराध्य हनुमान भगवान की पूजा करने के लिए मंदिरों में पहुंचेंगे. अयोध्या के राम मंदिर के बाद अब विदिशा के रंगई स्थित श्री दादाजी सिद्ध मनोकामना पूर्ण हनुमान मंदिर में हनुमानजी महाराज का सूर्य तिलक किया जाएगा. समिति ने ट्रायल के लिए भगवान का सूर्य तिलक करके भी देखा गया था. आयोजकों का दावा है कि यह देश का पहला हनुमान मंदिर है जहां बजरंगबली का सूर्य तिलक होने जा रहा है. 500 वर्ष पुराना है हनुमान मंदिर

लगभग 500 वर्ष पुराना यह मंदिर विदिशा भोपाल मार्ग पर रंगई ग्राम में बेतवा नदी किनारे स्थित है. क्षेत्र में इस मंदिर की बहुत मान्यता है. यहां भोपाल संभाग ही नहीं दूर-दूर से श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और फिर मनोकामना पूरी होने के बाद प्रसाद चढ़ाने आते हैं. देश में पहली बार हनुमान जी का सूर्य तिलक (ETV Bharat)

Last Updated : April 12, 2025 at 9:02 AM IST