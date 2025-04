ETV Bharat / state

मेहंदीपुर बालाजी में हनुमान जन्मोत्सव पर 1351 किलो पंचामृत से अभिषेक, ड्रोन व हेलिकॉप्टर से पुष्पवर्षा - HANUMAN JANMOTSAV 2025

मेहंदीपुर में बालाजी की शृंगारित प्रतिमा ( ETV Bharat Dausa )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : April 12, 2025 at 10:50 AM IST | Updated : April 12, 2025 at 11:29 AM IST 2 Min Read

दौसा: जिले के मेहंदीपुर बालाजी में शनिवार को हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया. ढोल-नगाड़ों की धुन पर भक्त अपने आराध्य की आरती में शामिल हुए. महाआरती से पहले मंदिर ट्रस्ट के पीठाधीश्वर महंत नरेशपुरी महाराज ने बालाजी महाराज की प्रतिमा का 1351 किलो पंचामृत से अभिषेक कराया. पंचामृत अभिषेक के बाद बालाजी महाराज के सोने का चोला चढ़ाया व स्वर्ण शृंगार किया. सवा सात बजे बालाजी महाराज की महाआरती हुई. इस दौरान आस्थाधाम घंटे-घड़ियालों की आवाज से गुंजायमान हो उठा. मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं ने बालाजी महाराज की आरती में भाग लिया. महाआरती के बाद महंत नरेशपुरी ने श्रद्धालुओं पर पवित्र गंगाजल छिड़का. बालाजी महाराज को 51 सवामणी के साथ 51 मन लड्डू और छप्पनभोग चढ़ाया गया। इस दौरान मंदिर के बाहर बैंड-बाजों की धुन पर श्रद्धालु बालाजी के जन्मोत्सव की खुशियां मना रहे थे. बालाजी महाराज के जयकारे लगा रहे थे. मेहंदीपुर बालाजी में श्रद्धालुओं की भीड़ (ETV Bharta Dausa) पढ़ें:हनुमान जन्मोत्सव की धूम: उदयपुर में 1111 मीटर पगड़ी और बाड़मेर में 511 किलो चूरमे का भोग अर्पित होगा ड्रोन और हेलिकॉप्टर से हुई पुष्पवर्षा: आरती के दौरान मंदिर के बाहर द्धालुओं पर ड्रोन और हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए. साथ ही 10 हजार गुब्बारे उड़ाए गए. इस मौके पर दो हाथी, चार घोड़े भी मंदिर परिसर में मौजूद रहे. महंत नरेशपुरी ने बताया कि यहां बालाजी महाराज का बाल रूप विराजित है. गौरतलब है कि हनुमान जन्मोत्सव पर शनिवार को दौसा के विभिन्न मंदिरों में धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं. मेहंदीपुर बालाजी मंदिर प्रदेश के प्रमुख हनुमान मंदिरों में शामिल है. यहां हनुमान जन्मोत्सव पर हजारों श्रद्धालु आए. यहां दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं.

Last Updated : April 12, 2025 at 11:29 AM IST