हनुमान बेनीवाल ने सीएम भजनलाल पर साधा निशाना, कहा-उनके चुनावी हलफनामे की जांच की जरूरत - BENIWAL TARGETS CM BHAJANLAL

हनुमान बेनीवाल रविवार को जोजरी लूणी नदी आंदोलन में शामिल होने डोली में चल रहे धरने में शामिल होंगे.

Nagaur MP Hanuman Beniwal
नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल (ETV Bharat Jodhpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 17, 2025 at 6:09 PM IST

जोधपुर: आरएलपी संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ​रविवार को जोजरी लूणी नदी आंदोलन के तहत डोली में चल रहे धरने में शामिल होंगे. इस बीच उन्होंने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में सीएम भजनलाल शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके आसपास के लोग उन्हें ले डूबेंगे. साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम भजनलाल के चुनावी हलफनामे की जांच की जरूरत है.

बेनीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आसपास के लोग उन्हें डुबो देंगे. ऐसे लोगों के भरोसे वे राजस्थान से कट जायेंगे. ओसियां विधायक भेराराम को आरएलपी ज्वाइन करने के ऑफर से जुड़े सवाल पर बेनीवाल ने कहा कि हमारे लोगों की तो हमेशा बेइज्जती होती रही है. विधायक भेराराम की नई बेइज्जती नहीं हुई है. जब एयरपोर्ट पर लिस्ट में उनका नाम ही नहीं था, तो उन्हें वहां नहीं जाना चाहिए था. वहां कौनसा शपथ ग्रहण होना था?

बेनीवाल ने सीएम भजनलाल पर लगाए ये आरोप (ETV Bharat Jodhpur)

उन्होंने दोहराया कि जब तक भजनलाल शर्मा के आसपास जोगाराम जैसे, 'व्हाइट हाउस' जैसे 5-7 लोग रहेंगे, तो वे उन्हें ले डूबेंगे. जल्दी ही सीएम भजनलाल राजस्थान से कट जाएंगे. सांसद बेनीवाल ने कहा कि हम जाेजरी लूणी को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. इसका पूरा समाधान निकालेंगे. आर पार की लड़ाई लड़ेंगे. इन नदियों के आज के हालात के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों जिम्मेदार हैं. अशोक गहलोत तीन बार सीएम रहे, फिर भी कुछ नहीं हुआ.

सीएम का हलफनाम जांचने की जरूरत: वोट चोरी के कथित मामले में एक सवाल के जवाब में बेनीवाल ने कहा कि हलफनामा तो भजनलाल शर्मा का जांचने की जरूरत है. उन्होंने चुनाव में अलग-अलग हलफनामे दिए हैं. जाति के कॉलम में शर्मा लिखा है. ब्राह्मण नहीं लिखा है. हम सारे हलफनामे निकलवा रहे हैं. जाति दूसरी निकल सकती है. शर्मा कोई जाति नहीं होती है. जाति ब्राह्मण है. हम सारे शपथपत्र देख रहे हैं.

'धनखड़ अस्पताल में बोले तो नहीं सुनेंगे': हनुमान बेनीवाल ने कहा कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से इस्तीफा अगर दबाव में लिया गया है, तो हम सड़कों पर उतरेंगे. लेकिन इसके लिए उनका हमें यह बताना होगा कि क्या हुआ था? क्यों इस्तीफा लिया गया? अगर एक माह में बोलेंगे तो ठीक है, हम समर्थन करेंगे. लेकिन अगर 6 महीने बाद अस्पताल में जाकर बोलेंगे, तो नहीं सुना जाएगा. अगर इनको डरा कर हटाया है, तो सड़कों पर उतरेंगे.

'भर्ती रद्द नहीं हुई तो राजधानी घेरेंगे': सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पर बेनीवाल ने कहा कि हम भी कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं. एसओजी ने कोर्ट में अपनी बात दोहराई है. अगर भर्ती रद्द नहीं हुई, तो राजस्थान के एक लाख युवा इसके अलावा हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के युवाओं के साथ राजधानी घेरेंगे. बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान में पेपर लीक जैसी घटनाओं को मैंने संसद में भी उठाया है. इसके अलावा अग्नि वीर व्यवस्था सेना से समाप्त हो, इसके लिए भी लड़ाई जारी है.

'अभी अघोषित इमरजेंसी': कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर हनुमान बेनीवाल ने कहा कि देश में वोट चोरी हो रही है, तो राजस्थान में भी हुई होगी. इंडिया एलियांस के नाते में उनके साथ हूं. प्रदर्शन के दिन मैं नहीं जा सका था. सरकार ने तीन सौ सांसद को गिरफ्तार करवा दिया था. बेनीवाल ने कहा कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, तो अभी अघोषित इमरजेंसी है.

पढ़ें: हनुमान बेनीवाल का दावा, 'भजनलाल शर्मा लंबे समय तक नहीं रहेंगे सीएम', लगाए ये गंभीर आरोप - BENIWAL SERIOUS ALLEGATIONS ON CM

पढ़ें: युवक की संदिग्ध हालात में मौत का मामला: एसआईटी से जांच के ऐलान पर धरना समाप्त - FAMILY ON STRIKE SINCE THREE DAYS

पढ़ें: लोकसभा में गूंजा किसानों का दर्द: हनुमान बेनीवाल ने उठाई संपूर्ण कृषि ऋण माफी की मांग, केंद्र सरकार ने किया इनकार - HANUMAN BENIWAL LOK SABHA SPEECH

