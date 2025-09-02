ETV Bharat / state

मंजू शर्मा को गिरफ्तार करना चाहिए, क्यों नहीं कर रहे भजनलाल : बेनीवाल - HANUMAN BENIWAL

राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के संस्थापक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर भजनलाल सरकार पर तीखा हमला बोला है.

हनुमान बेनीवाल
हनुमान बेनीवाल (फोटो ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 2, 2025 at 10:33 PM IST

4 Min Read

जोधपुर : राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल ने आरपीएससी सदस्य के पद से इस्तीफा देने वाली मंजू शर्मा पर हमला बोलते हुए सरकार को भी घेरा है. नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है. मंगलवार को जोधपुर सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की पूर्व सदस्य मंजू शर्मा, संजय क्षौत्रिय, संगीता आर्य सहित अन्य अफसरों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर निष्क्रियता के आरोप लगाए.

"इस्तीफा नहीं, गिरफ्तारी होनी चाहिए थी" : बेनीवाल ने मंजू शर्मा के इस्तीफे को नाटक बताते हुए कहा कि उन्हें निलंबित करने के साथ-साथ गिरफ्तार किया जाना चाहिए था. उन्होंने कहा, “मंजू शर्मा ने खुद ही इस्तीफा दे दिया, जबकि सरकार को उसे तुरंत सस्पेंड कर गिरफ्तार करना चाहिए था. यही नहीं, संजय क्षौत्रिय को भी गिरफ्तार और संगीता आर्य को निलंबित किया जाना चाहिए.”

बेनीवाल ने कहा कि भजनलाल शर्मा ऐसा नहीं कर रहे हैं. मुझे लग रहा है यह लोग अंधेरे में सीएम से मिल गए हैं. सरकार के लोगों में कितने मतभेद हैं. एक तरफ सीएम कह रहे हैं​ कि एसआई भर्ती में हाईकोर्ट ने अच्छा किया है, हम डीबी में नहीं जाएंगे दूसरी तरफ जोगाराम और गजेंद्र सिंह कहते हैं कि भर्ती रद्द नहीं हुई है. यह समझ से बाहर हैं. सीएम खुद पढते नहीं है, पढा हुआ बोलते हैं, जोगाराम जैसे लोग चला रहे हैं, लेकिन इतना कह देता हूं कि जिस तरह से पूर्व उपराष्ट्रपित धनखड़ का इलाज हुआ भजनलाल का भी हो जाएगा और जल्दी ही होगा. नागौर सांसद आज तेजा दशमी के उपलक्ष में पूरे क्षेत्र के दौरे पर हैं इसी कड़ी में देर शाम जोधपुर पहुंचे थे.

ज्यादा बदमाशों को हराने का काम करेंगे : बेनीवाल ने कहा एक दौर था जब जोगाराम पटेल पर हमला हुआ था तो मैं अकेला व्यक्ति था जो बोला, कहा कि गिरफ्तारी करो. लेकिन आज पता नहीं क्या समझ रहे हैं खुद को, लेकिन समय आएगा जब यह घर बैठेगा, इसकी दुर्गति होगी. मैने बहुत लोगो की दुर्गति होते देखी है, जब वसुंधरा राजे की नहीं चली तो इनकी क्या चलगी. हम इस बार जो ज्यादा बदमाश है उनको हराने का ही काम करेंगे, जो बदमाश और किसान विरोधी है उनका इलाज करेंगे. लोग भजनलाल से दुखी है इसलिए वसुंधरा को याद करते हैं, लेकिन यह उनका क्रेज नहीं है. क्रेज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का है.

​थ्रंड फ्रंट की सरकार आएगी : नागौर सांसद ने कहा कि 2028 का चुनाव अलग तरह का होगा. ​थ्रंड फ्रंट का बोलबोला रहेगा. कई छोटे मोटे नेता हमारे को छोड़ कर चले जाएंगे लेकिन कई नई पार्टिया हमारे साथ आएगी. हम राजस्थान का इतिहास लिखेंगे. बेनीवाल ने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन जनता का साथ है. किरोड़ी लाल जी ने कहा था कि पैसे लाओ, तो हम सरकार बनाएंगे. इस बार हम नया इतिहास लिखेंगे. उन्होंने कहा कि चारों उपचुनाव हुए थे उसमें भाजपा जीती, इसमें गहलोत व पायलट ने खुद भजनलाल को इस बात को लेकर गिफ्ट किया क्योंकि उनको ईडी सीबीआई से डर लगता है.

सीएम बने किरोड़ीलालजी, मैं साथ हूं : किरोड़ीलाल मीणा के बयान पर उन्होंने कहा कि वह बात खत्म हो चुकी हैं. वे बहुत सीनियर हैं. मैं चाहता हूं कि वे राजस्थान के सीएम बने, वे अभी वहां खुश नहीं है. भाजपा के लोगों से दुखी हैं. वे प्रतिक्रिया देते है, रिएक्शन देने वाले वहां नहीं रह सकते हैं. अभी वे देख रहे हैं. मैनें तो उनको उपराष्ट्रपति बनाने की बात कही थी, मेरा वोट देने की पेशकश भी की थी. उनको अब छोड़ देना चाहिए. वे मीणा समाज के बड़े नेता है, वे अगर संन्यास लेकर भी हमारे साथ आएं और हमें निर्देशित करें, उनका थ्रड फ्रंट का सपना मैं ही पूरा कर सकता हूं.

