पुलिसकर्मियों पर भड़के हनुमान बेनीवाल, कहा-शराब पी रखी है, चले जाओ, नहीं तो मेडिकल करवाऊंगा, देखें वीडियो - BENIWAL VIRAL VIDEO

चूरू के सुजानगढ़ में एक सभा को संबोधित करते हनुमान बेनीवाल ने पुलिसकर्मियों पर नशे में होने का आरोप लगाया.

Beniwal got angry on police
सभा के बीच बेनीवाल भड़के पुलिस पर (ETV Bharat Churu)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 3, 2025 at 2:36 PM IST

2 Min Read

चूरू: सुजानगढ़ के डूंगरगढ़ रोड स्थित धीराणा ताल में आयोजित तेजा दशमी के कार्यक्रम में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल पहुंचे. यहां मंच से लोगों को संबोधित करते हुए बेनीवाल पुलिसकर्मियों पर भड़क गए. उन्होंने भाषण के बीच पुलिसकर्मियों पर शराब पीए होने का आरोप लगाया. उन्होंने पुलिसकर्मियों को चले जाने को कहा. तुरंत नहीं जाने पर उन्होंने पुलिसकर्मियों का मेडिकल करवाने की बात भी कही. इस आरोप पर सीओ प्रहलादराय ने कहा कि उनका आरोप निराधार है.

बेनीवाल के भाषण के बीच पुलिसकर्मियों पर शराब पीए होने के आरोप का वीडियो सामने आया है. वायरल वीडियो में बेनीवाल बोलते दिख रहे हैं कि आधे पुलिस वाले दारु पिए हुए रहते हैं. बेनीवाल यही नहीं थमे और मौके पर कानून व्यवस्था देख रहे बिदासर थाना अधिकारी को भी फटकार लगाई. उन्होंने कहा कि चुपचाप चले जाओ नहीं, तो पटक कर मेडिकल करवाऊंगा. बेनीवाल ने कहा कि 5 मिनट बाद में दिखाई मत देना. पुलिसकर्मियों पर भड़कते बेनीवाल के बोल पर वहां मौजूद लोगों ने जमकर तालियां बजाई. इसके बाद पुलिसकर्मी वहां से चले गए.

भाषण के बीच पुलिस पर भड़के बेनीवाल, देखें वीडियो (ETV Bharat Churu)

पढ़ें: 'मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा एक मिनट में', SDM ने डॉक्टर को दी धमकी, फिर मांगी माफी - SDM AND DOCTOR CONFLICT

आरोप पर सीओ की सफाई: वहीं वायरल वीडियो पर सीओ प्रहलादराय ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ. भीड़ ज्यादा थी. सब पुलिसकर्मी मेले में अपनी ड्यूटी कर रहे थे. सीओ ने कहा कि सारे आरोप निराधार हैं. भीड़ ज्यादा थी, मंच टूटने की आशंका थी. पुलिसकर्मी मेले की व्यवस्था बनवाने में लगे थे.

