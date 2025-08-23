जयपुर: एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने और आरपीएससी का पुनर्गठन की मांग को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जयपुर के शहीद स्मारक पर चल रहे धरने को अब 122 दिन हो गए हैं. वहीं शनिवार को बरसात के बीच भी धरना जारी रहा. इसी बीच पार्टी के प्रमुख और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने सत्ताधारी भाजपा और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए. बेनीवाल ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा की सांठगांठ है. जब कांग्रेस की सरकार होती है, तो वे भाजपा के पाप ढकती है और जब भाजपा की सरकार होती तो कांग्रेस के पाप ढकती है. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, साल 2028 के विधानसभा चुनाव में युवा इन दोनों पार्टियों को सबक सिखाएगा.

क्षेत्रीय दलों के साथ करेंगे गठबंधन: बेनीवाल ने कहा कि प्रदेश का युवा भाजपा कांग्रेस से दुखी हो चुका है और राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ही एक ऐसा दल है, जो लगातार विपक्ष की भूमिका निभा रहा है. उन्होंने कहा कि साल 2028 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश के अन्य क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे. उन्होंने कहा कि जिस तरह से बंगाल में तीसरी पार्टी की सरकार है. ऐसे ही राजस्थान में भी थर्ड पार्टी की सरकार बनी चाहिए.

हनुमान बेनीवाल का बीजेपी-कांग्रेस पर निशाना (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: रालोपा: आंदोलन, धरना और प्रदर्शन से मारवाड़ में फिर जमीन तलाश रहे बेनीवाल - RLP CHIEF HANUMAN BENIWAL

बच्चों की मौत के मामले में चुप है कांग्रेस: बेनीवाल ने कहा कि झालावाड़ में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, कई बच्चे मर जाते हैं, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता इस मामले में चुप रहते हैं. उन्होंने कहा कि सांसद में कांग्रेस के 8 सांसद हैं, लेकिन एक भी सांसद ने इस मसले पर अपनी आवाज नहीं उठाई. उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो बस यही सोचती है कि उनकी सरकार कैसे आए. बेनीवाल ने सीएम भजनलाल शर्मा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि हमारे आंदोलन से इतना तो फायदा हुआ कि मुख्यमंत्री के इर्द-गिर्द रहने वाले 70% भ्रष्टाचारियों को हम दूर कर सके.

पढ़ें: हनुमान बेनीवाल ने सीएम भजनलाल पर साधा निशाना, कहा-उनके चुनावी हलफनामे की जांच की जरूरत - BENIWAL TARGETS CM BHAJANLAL

छात्रसंघ चुनाव गहलोत सरकार ने बंद किए: हनुमान बेनीवाल ने कहा कि छात्रसंघ चुनाव होने चाहिए. हम शुरू से ही इसके पक्षधर रहे हैं. हमने पिछली बार भी इसको लेकर आंदोलन किया. उन्होंने कहा कि आज सचिन पायलट, अशोक गहलोत छात्रसंघ चुनाव कराने की बात कर रहे हैं, लेकिन छात्रसंघ चुनाव पर बैन तो इन्हीं की सरकार ने लगाया था. आज यह लोग अपने छात्र संगठनों के जरिए बयान दिलवा रहे हैं. उन्होंने कहा कि युवा यह सब देख रहा है कि कौन युवाओं के पक्ष में आवाज उठा रहा है.

पढ़ें: हनुमान बेनीवाल का दावा, 'भजनलाल शर्मा लंबे समय तक नहीं रहेंगे सीएम', लगाए ये गंभीर आरोप - BENIWAL SERIOUS ALLEGATIONS ON CM

2 साल की सजा मामले में भी होना चाहिए संशोधन: केंद्र सरकार की ओर से 30 दिन की जेल की सजा वाले संशोधन कानून को लेकर बेनीवाल ने कहा कि अगर कोई किसी को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ता है. जन आंदोलन करता है, तो उस पर मुकदमा दर्ज करवाओ और उसे गिरफ्तार करके जेल भिजवाओ और फिर से चुनाव के लिए आयोग की घोषित करवा दो. यह ठीक नहीं है. उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी के मामलों में सजा होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई जनहित के लिए आंदोलन कर रहा है और उसे गिरफ्तार कर 2 साल की सजा करवा दी जाए, तो यह उसके संवैधानिक अधिकारों का हनन है. इसलिए केंद्र सरकार को इसमें भी संशोधन करना चाहिए.