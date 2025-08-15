मेरठ: जिले में क्राइम का ग्राफ दिन-दिन बढ़ता ही जा रहा है. हर दिन हत्या, चोरी और लूट की वारदातें सामने आती रहती हैं. अब दोस्त की पार्टी में शामिल होने गये एक दिव्यांग युवक की हत्या कर दी गई. गंगा नगर के मीनाक्षी पुरम के रहने वाले 31 वर्षीय अंकित का हाफ न्यूड शव बरामद हुआ है. जिसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई. पुलिस इस मामले में पड़ताल में जुट गई है.

जानकारी के मुताबिक, मूल रूप से रजपुरा गांव का रहने वाले दिव्यांग अंकित पत्नी के साथ मीनाक्षी पुरम में रहता था. गुरुवार की रात को अपने घर से कुछ ही दूरी पर एक दोस्त रोहन की बर्थडे पार्टी में शामिल होने गया था. पूरी रात घर नहीं लौटा तो उसकी पत्नी ने अपनी ससुराल में ये बात बताई. इसके बाद उसके भाई अंकुर ने अंकित के दोस्तों को कॉल किया, जिनके साथ वह गया था. एक दोस्त शुभम ने कॉल रिसीव किया औऱ बताया कि रात में कुछ लोगों ने उन्हें मारा पीटा था. सौरभ ने बताया कि 5 बदमाश उसे औऱ अंकित को गाड़ी में डालकर ले गए थे. उसे तो सिखेड़ा के रजवाहे के पास फेंक दिया था, जबकि अंकित को अगवा करके ले गये.



वहीं, अंकित की पत्नी औऱ उसका भाई शुक्रवार को गंगानगर थाने पर पहुंचकर गुमशुदगी दर्ज कराई. इसके कुछ देर बाद पुलिस को मवाना थाना क्षेत्र में एक अर्धनग्न दिव्यांग की लाश मिलने की सूचना मिली. परिजन भी पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे. अंकित की पत्नी ने अनुराग, शुभम और रोहन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है. वहीं, परिजनों ने स्थानीय लोगों के साथ रोड जाम करने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा देकर शांत किया. भाई ने बताया कि अंकित ने दिव्या से 8 साल पहले प्रेम विवाह किया था. दिव्या ने बताया कि उसकी एक 6 साल की बेटी है औऱ उसकी तो दुनिया ही उजड़ गई है.



एसपी देहात राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि परिजनों ने तीन लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है. तीनों ही फरार हैं. पुलिस ने तीन टीमें लगाई हैं. हत्या की आखिर क्या वजह थी औऱ हत्यारा कौन है, इस बारे में जल्द ही खुलासा होगा. जिस क्षेत्र में मृतक का शव मिला है, वहां के आसपास के क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ लोगों से भी पूछताछ कर रही है.



एसपी देहात ने बताया कि मृतक अंकित पर 10 से मुकदमे दर्ज है और वह गंगानगर थाने का हिस्ट्रीशीटर बदमाश था. हालांकि हत्या की क्या वजह थी. पुलिस इस पर पड़ताल कर रही है. जल्द ही अपराधी पकड़े जाएंगे. अंकित की जांघ की एक हड्डी भी टूटी मिली है और कहीं कोई चोट का निशान शरीर पर नहीं है. पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया है. हत्यारोपी के जो दोस्त हैं, उन पर भी कई मामले दर्ज हैं.

