बेतिया SP से मिलने UP से स्केटिंग कर बिहार पहुंचा दिव्यांग, बोला-'मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूं सर!'
एक हाथ से स्केटिंग करता दिव्यांग युवक अरविंद यूपी से बिहार के बेतिया पहुंचा. एसपी शौर्य सुमन से मिलकर उन्हें स्केच भेंट किया.
Published : September 12, 2025 at 3:33 PM IST
बेतिया: बिहार के बेतिया से शुक्रवार को एक दिल को छू जाने वाली खबर सामने आई है. यूपी से एक दिव्यांग युवक स्केटिंग करता हुआ बेतिया एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन से मिलने पहुंचा. युवक का नाम अरविंद कुमार है जो मझौलिया के रामपुरवा महानवा का रहने वाला है. उसका हौसला और जज्बा देख हर कोई हैरान रह गये.
एक हाथ से बनाई एसपी की तस्वीर: अरविंद ने अपने एक ही हाथ से बेतिया एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन का स्केच बनाया था. जब उसने ये स्केच एसपी को खुद अपने हाथों से सौंपा तो वह पल बेहद भावुक कर देने वाला था. एसपी भी अरविंद की कला और मेहनत से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके.
स्केटिंग और आर्ट में बना माहिर: 2019 में एक हादसे में अरविंद ने अपना एक हाथ गंवा दिया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी. उसने एक हाथ से लिखना सीखा और यूपी के लखनऊ से ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई पूरी की. इतना ही नहीं अरविंद न केवल एक अच्छा आर्टिस्ट है, बल्कि उत्तर प्रदेश में रहकर स्केटिंग में भी स्टेट लेवल तक खेल चुका है. एक हाथ से उसने ड्रॉइंग करना सीखा और आज उस कला में महारथ हासिल कर चुका है.
SP डॉक्टर शौर्य सुमन को मानते हैं आदर्श: अरविंद का कहना है कि वह एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन को अपना आदर्श मानता हूं. वह एसपी की पूरी जीवनी पढ़ चुका है. वह जानता है कि डॉक्टर शौर्य सुमन पहले डॉक्टर थे और बाद में आईपीएस बने. उनके नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में काम ने अरविंद को काफी प्रभावित किया. बता दें कि अरबिंद बेतिया के रामपुरवा महानवा के रहने वाले हैं. फिलहाल वे उत्तर प्रदेश में रहकर ग्रेजुएशन कर रहे हैं.
"मैं SP साहब को वर्षों से जानता हूं. जब वे जमुई में थे, तब भी मैंने इनके कार्यों को पढ़ा. अब जब ये हमारे जिले में हैं तो अपराध पर नियंत्रण देखकर मैं और प्रभावित हुआ हूं."-अरबिंद, दिव्यांग
सरकार खेल कोटे से दे रही नौकरियां: एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन भी अरविंद से मिलकर भावुक हुए. उन्होंने अरविंद का उत्साहवर्धन किया, अपना मोबाइल नंबर दिया और पढ़ाई जारी रखने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि सरकार खेल कोटे से नौकरियां दे रही है, आप उस दिशा में भी प्रयास करें.
"आप जैसे होनहार युवाओं के लिए सरकार सदैव तत्पर है. जिस क्षेत्र में जरूरत हो, उसमें मार्गदर्शन और सहायता देने के लिए हम तैयार हैं."-डॉक्टर शौर्य सुमन, एसपी, बेतिया
