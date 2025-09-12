ETV Bharat / state

बेतिया SP से मिलने UP से स्केटिंग कर बिहार पहुंचा दिव्यांग, बोला-'मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूं सर!'

एसपी से मिलते दिव्यांग अरबिंद ( ETV Bharat )

Published : September 12, 2025 at 3:33 PM IST