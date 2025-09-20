ETV Bharat / state

पति से विवाद के बाद यमुना में कूदी महिला, 12 घंटे बाद 55 किलोमीटर दूर मिली जिंदा

इटावा निवासी और उरई में ब्याही महिला ने शराबी पति की लत से परेशान होकर उठाया कदम.

सुसाइड समस्या का समाधान नहीं.
सुसाइड समस्या का समाधान नहीं. (Photo Credit : ETV Bharat)
Published : September 20, 2025 at 10:31 AM IST

Updated : September 20, 2025 at 12:21 PM IST

हमीरपुर : कुरारा थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह यमुना नदी के किनारे कीचड़ में एक महिला (55) बेसुध हालत में ग्रामीणों को मिली. महिला ने उरई के पास यमुना में छलांग लगाई थी. करीब 12 घंटे बाद महिला बेसुध हालत में घटनास्थल से करीब 55 किलोमीटर दूर हमीरपुर में नदी किनारे मिली थी. महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां स्वस्थ होने के बाद डाॅक्टरों ने डिस्चार्च कर दिया है.

हमीरपुर कुरारा थाना क्षेत्र में उमराहट गांव के मजरा भेदन डेरा के पास शुक्रवार सुबह करीब 7 बजे औरैया निवासी अवधेश कुमार ने यमुना नदी के किनारे कीचड़ में एक महिला को बेसुध हालत में देखा था. अवधेश ने अन्य ग्रामीणों को सूचना दी. इसके बाद प्रधान प्रतिनिधि गोपाल शुक्ल ने हरौलीपुर चौकी पुलिस को खबर दी. पुलिस और ग्रामीणों की मदद से महिला को कीचड़ से बाहर निकालकर एंबुलेंस से सीएचसी कुरारा में भर्ती कराया. जहां उसकी हालत में सुधार है.

पुलिस की सूचना पर उरई से पहुंचे महिला के भाई ने बताया कि बहन की शादी इटावा में हुई थी. 17 सितंबर को वह मायके उरई आई थी. गुरुवार रात किसी वक्त घर से चली गई थी. शुक्रवार सुबह नदी में कूदने की घटना पता चली. इलाज के बाद हालत सुधर गई है. डाॅक्टरों ने घर ले जाने की सलाह दी है.

थाना प्रभारी राम आसरे सरोज के मुताबिक प्रथमदृष्टया मामला पारिवारिक विवाद का है. महिला इटावा जिले के नीलकंठ मंदिर के पास रहने वाली है. होश आने पर महिला ने बताया है कि वह पति की शराब की लत बेहद परेशान है. इसी विवाद में गुरुवार शाम कालपी पुल से उसने जान देने की नीयत से यमुना में छलांग लगाई थी. महिला का कहना है कि उसकी शादी को 25 वर्ष हो चुके हैं. परिवार में एक बेटा (24) है, जो छोटी गाड़ी चलाता है. परिजनों का कहना है कि महिला के पति के पास करीब 10 बीघा कृषि भूमि और आटा चक्की है, लेकिन शराब की लत से पारिवारिक जीवन तबाह कर रखा है.

