पति से विवाद के बाद यमुना में कूदी महिला, 12 घंटे बाद 55 किलोमीटर दूर मिली जिंदा

हमीरपुर : कुरारा थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह यमुना नदी के किनारे कीचड़ में एक महिला (55) बेसुध हालत में ग्रामीणों को मिली. महिला ने उरई के पास यमुना में छलांग लगाई थी. करीब 12 घंटे बाद महिला बेसुध हालत में घटनास्थल से करीब 55 किलोमीटर दूर हमीरपुर में नदी किनारे मिली थी. महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां स्वस्थ होने के बाद डाॅक्टरों ने डिस्चार्च कर दिया है.

हमीरपुर कुरारा थाना क्षेत्र में उमराहट गांव के मजरा भेदन डेरा के पास शुक्रवार सुबह करीब 7 बजे औरैया निवासी अवधेश कुमार ने यमुना नदी के किनारे कीचड़ में एक महिला को बेसुध हालत में देखा था. अवधेश ने अन्य ग्रामीणों को सूचना दी. इसके बाद प्रधान प्रतिनिधि गोपाल शुक्ल ने हरौलीपुर चौकी पुलिस को खबर दी. पुलिस और ग्रामीणों की मदद से महिला को कीचड़ से बाहर निकालकर एंबुलेंस से सीएचसी कुरारा में भर्ती कराया. जहां उसकी हालत में सुधार है.

पुलिस की सूचना पर उरई से पहुंचे महिला के भाई ने बताया कि बहन की शादी इटावा में हुई थी. 17 सितंबर को वह मायके उरई आई थी. गुरुवार रात किसी वक्त घर से चली गई थी. शुक्रवार सुबह नदी में कूदने की घटना पता चली. इलाज के बाद हालत सुधर गई है. डाॅक्टरों ने घर ले जाने की सलाह दी है.