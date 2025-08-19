ETV Bharat / state

'पुष्पा' स्टाइल में चोरी! घर के आंगन से चंदन का पेड़ काट ले गए चोर, चैन से सोते रहे घरवाले - HAMIRPUR SANDALWOOD TREE THEFT CASE

हमीरपुर में अज्ञात चोर घर के आंगन से चंदन का पेड़ काटकर ले गए.

घर के आंगन से चंदन का पेड़ काट ले गए चोर
घर के आंगन से चंदन का पेड़ काट ले गए चोर (ETV Bharat)
Published : August 19, 2025 at 7:35 PM IST

हमीरपुर: हिमाचल के हमीरपुर जिले में पुष्पा स्टाइल से चंदन की लकड़ी चोरी करने का मामला सामने आया है. मामला हमीरपुर के हीरानगर का है, जहां दो घरों से सालों पुराने चंदन के पेड़ को रात के अंधेरे में अज्ञात चोर काटकर अपने साथ ले गए. वहीं, इस दौरान घर वाले गहरी नींद में सोते रहे और उनके घर में हुई चोरी का उन्हें भनक तक नहीं ली. सुबह जब पड़ोसियों ने उन्हें बताया तो घरवालों ने देखा कि आंगन से चंदन का पेड़ गायब है. जिसके बाद उन्होंने पुलिस थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई.

वन विभाग के डीएफओ अंकित कुमार ने बताया, "हीरानगर में दो चंदन के पेड़ काटने की सूचना मिलते ही गार्ड को मौके पर भेज कर छानबीन की है. वन विभाग द्वारा रात्रि के समय पेट्रोलिंग बढ़ाई जा रही है. इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों का पता लगाने के लिए छानबीन तेज की है. वहीं, इस तरह की घटना दो दिन पहले एनआईटी परिसर में भी हुई है, जहां से तीन चंदन के पेड़ों को काट कर चोर ले गए. दिन के अलावा रात के समय में भी गश्त तेज की जा रही है. ताकि चोरों को पकड़ा जा सके".

'पुष्पा' स्टाइल में चोरी! (ETV Bharat)

जानकारी के अनुसार हीरानगर में राजेंद्र और ओपी अत्रि के घर के आंगन में लगे सालों पुराने चंदन के पेड़ों को काट कर चोर ले गए. दोनों परिवारों में पुलिस से चंदन के पेड़ काटने की घटना को लेकर शिकायत दर्ज करवाई है. पुलिस लाखों रुपए के चंदन के पेड़ों को चुराने वाले गिरोह की तलाश में जुटी हुई है. वहीं, इस तरह चंदन के पेड़ों को चुराए जाने से शहर के लोगों में दहशत बनी हुई है.

पीड़ित राजेंद्र सिंह ने बताया, "काफी सालों से चंदन के पेड़ों की सेवा कर उन्हें बड़ा किया था, लेकिन रात करीब 2 बजे पेड़ को काटकर अज्ञात चोर लेकर चले गए. दोनों ही सफेद चंदन के पेड़ थे और काफी बड़े हो गए थे. सुबह पड़ोसियों का फोन आया कि आपका आंगन में एक पेड़ रात को गिर गया है, जिसे जब उन्होंने देखा तो पेड़ को आरी से काटकर कोई ले गया था".

घर के आंगन से चंदन का पेड़ काट ले गए चोर
घर के आंगन से चंदन का पेड़ काट ले गए चोर (ETV Bharat)

राजेंद्र सिंह ने बताया कि इस तरह हीरानगर में चंदन के पेड़ों को चोरी की घटना से लोगों में दहशत का माहौल है. वहीं, पता चला है कि तीन दिन पहले एनआईटी परिसर के अंदर भी तीन चंदन के पेड़ों को अज्ञात लोगों के द्वारा चुराने की बात ही सामने आई है.

वहीं, दूसरे घर के मालिक ओम प्रकाश अत्री ने बताया, "घर के आंगन में बड़ा चंदन का पेड़ काफी सालों से था, जिसे चोर रात के समय काट कर ले गए और बाकी टहनियां मौके पर ही छोड़ गए. उन्होंने पुलिस को इसकी शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है".

पुलिस द्वारा हीरानगर में सड़क किनारे लगे सीसीटीवी कैमरों की भी पड़ताल की जा रही है. ताकि चोरों का पकड़ा जा सके. हालांकि, पुलिस और वन विभाग के कर्मचारियों ने भी मौके पर आकर पड़ताल की है, लेकिन अभी तक चंदन चुराने वाले चोरों का पता नहीं लग पाया है.

