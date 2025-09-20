ETV Bharat / state

बिन 'पानी' दम तोड़ती हमीरपुर की चांदी की मछली; 400 साल पुरानी बुंदेलखंडी कला को धार दे रहा एक परिवार

400 साल पुरानी हस्तकला को हमीरपुर का सोनी परिवार जीवित रखे हुए है. जो 18 सदस्यों का एक संयुक्त परिवार है.

बिन 'पानी' दम तोड़ती हमीरपुर की चांदी की मछली की कहानी.
बिन 'पानी' दम तोड़ती हमीरपुर की चांदी की मछली की कहानी. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 20, 2025 at 5:14 PM IST

Updated : September 20, 2025 at 5:24 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

हमीरपुर: बुंदेलखंड, जहां पानी की कमी, गरीबी-बेरोजगारी, विकास की कमी और पलायन घर कर चुका है. वहीं, इस धरा की वीरता की कहानियां और कला-कौशल देश ही नहीं, विश्व में जानी जाती है. अनेकों महानताएं समेटे ये बुंदेलखंड आज भी कई समस्याओं से जूझ रहा है.

यही कारण है कि कभी बुंदेलखंड की धरती से यूरोप तक अपनी चमक बिखेरनी वाली चांदी की मछली की कारीगरी अब फीकी पड़ती जा रही है. हमीरपुर के मौदहा की चांदी की मछली बिन पानी यानी सुविधाओं के आभाव में तड़प रही है. 400 साल पुरानी इस हस्तकला को यहां का एक परिवार जीवित रखे हुए है. जो 18 सदस्यों का एक संयुक्त परिवार है.

दम तोड़ती हमीरपुर की चांदी की मछली की कहानी. (Video Credit; ETV Bharat)

7वीं पीढ़ी के लोग बना रहे चांदी की मछली: करीब 7 पीढ़ी से ये परिवार इस हस्तकला को जीवित रखे हुए है. ये वही चांदी की मछली है जिसने कभी महारानी विक्टोरिया तक को चौंका दिया था. ब्रिटिश काल में जब ये मछली लंदन की प्रदर्शनी में पहुंची तो महारानी विक्टोरिया ने इसको असली समझ लिया था.

लेकिन, आज हालात ऐसे हैं कि यह धरोहर टूटने के कगार पर है. इस कला की जड़ें चंदेल शासनकाल से जुड़ी हैं. हालांकि परिवार की वंशावली के अनुसार नवल सोनी के बेटे मोहनलाल और उनके बेटे तुलसीदास सोनी ने 1738 में चांदी की मछली को मूर्त रूप में उतारा था. यानी ये परिवार करीब 300 साल से इस कला को जीवित रखे हुए है.

मुगलकाल से बनती आ रही चांदी की मछली: इतिहासकार राममनोहर सोनी बताते हैं कि यह कला मुगलकाल और अंग्रेजी दौर दोनों में चर्चित रही. लेकिन, इसकी मौलिक पहचान बुंदेलखंड की धरोहर के रूप में है. अंग्रेजी शासनकाल में जब यह कला लंदन तक पहुंची, तो कहा जाता है कि महारानी विक्टोरिया ने मछली की लचक और बारीकी देखकर इसे असली समझ लिया था. प्रभावित होकर उन्होंने तुलसीदास सोनी को 1807 का मेडल और सिक्का भेंट किया था. जो आज भी सोनी परिवार के पास सुरक्षित है.

महारानी विक्टोरिया ने सोनी परिवार को दिया था तोहफा.
महारानी विक्टोरिया ने सोनी परिवार को दिया था तोहफा. (Photo Credit; ETV Bharat)

राममनोहर सोनी बताते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 1981 में इस परिवार को सम्मानित किया था. मौदहा कस्बे के मोहल्ला उपरौश में रहने वाले जागेश्वर सोनी के 4 बेटे राजेंद्र कुमार सोनी, राजकुमार, राकेश और सबसे छोटे कमलेश आज भी इस हस्तकला को बचाए हुए हैं.

त्योहारों और शादियों में होती थी चांदी की मछली की डिमांड: पहले यहां 2–3 परिवार मिलकर चांदी की मछली बनाते थे. लेकिन, अब केवल यही परिवार शेष है. कभी त्योहारों और शादियों में इसकी बड़ी मांग रहती थी. दिल्ली, मुंबई और यूरोप तक के व्यापारी ऑर्डर लेने मौदहा आते थे. आज चांदी के दाम आसमान छूने और मांग कम होने से कारोबार ठप हो गया है.

कैसे बनती है चांदी की मछली: कारीगर राजकुमार सोनी बताते हैं कि चांदी के तार को खींचकर पट्टियों में बदला जाता है, फिर उन्हें पीट-पीटकर महीन जालियां बनाई जाती हैं. यही बारीकी इस मछली को लचक और जीवंत रूप देती है. मशीन से ऐसी कारीगरी असंभव है. कारीगरों की सबसे बड़ी शिकायत है कि मांग कम और लागत ज्यादा होने से अब उनकी रोजी-रोटी भी नहीं निकल रही.

हमीरपुर के सोनी परिवार के हाथों से तराशी गईं मछलियां.
हमीरपुर के सोनी परिवार के हाथों से तराशी गईं मछलियां. (Photo Credit; ETV Bharat)

चांदी की मछली को GI टैग दिलाने की मांग: आज तक इस कला को GI टैग नहीं मिला और ना ही एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल किया गया. राजेंद्र सोनी की मांग है कि अगर सरकार हमें 0% ब्याज पर 10 किलो चांदी का लोन दे, तो हम इस धरोहर को बचा सकते हैं. वरना आने वाली पीढ़ियां इसे केवल किताबों में पढ़ेंगी.

अंग्रेजों के जमाने में कारीगर होते थे सम्मानित: गर्ग कुमार सोनी कहते हैं कि अब युवा इस धंधे में आना नहीं चाहते. मेहनत ज्यादा और मुनाफा बेहद कम है. इसलिए नई पीढ़ी दूसरी नौकरियों की ओर जा रही है. इतिहासकार राममनोहर सोनी कहते हैं, मौदहा की चांदी की मछली दुनिया में अद्वितीय है. अंग्रेजों के जमाने में यहां के कारीगर सम्मानित होते थे. लेकिन आज संरक्षण के बिना यह परंपरा चंद सालों में खत्म हो सकती है.

लागत ज्यादा, मार्जिन कम: राजेन्द्र सोनी ने बताया कि उनके पूर्वज तुलसीदास बाबा, जो सातवीं पीढ़ी के थे, उन्हें रानी विक्टोरिया ने मेडल से सम्मानित किया था. तभी से हमारे परिवार ने गर्व महसूस करते हुए, मार्जिन कम होने के बावजूद, इस कला को जीवित रखने की कोशिश की. वे पिछले 40–45 वर्षों से चांदी की मछली बना रहे हैं, जिससे परिवार का भरण-पोषण होता रहा है.

हमीरपुर के सोनी परिवार के हाथों से तराशी गईं मछलियों ऐसे शोकेस में रखा जाता है.
हमीरपुर के सोनी परिवार के हाथों से तराशी गईं मछलियों ऐसे शोकेस में रखा जाता है. (Photo Credit; ETV Bharat)

यूपी सरकार ने किया था सम्मानित: राजेन्द्र बताते हैं कि उनके पिता जागेश्वर प्रसाद सोनी को 1981 में यूपी सरकार के मुख्यमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने तांबे की शील्ड और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया था. वे चार भाई हैं, राजकुमार, राकेश और सबसे छोटे कमलेश. सभी मिलकर मछली बनाते हैं. परिवार का कुल 18 सदस्य हैं.

बच्चे अब कारीगरी में नहीं लेते दिलचस्पी: सभी इस काम में हाथ बंटाते हैं. उनकी पत्नी नर्वदा सोनी हैं. दो बच्चे हैं—राजेश और रवि, दोनों अविवाहित हैं. दोनों बच्चे अब इस काम में रुचि नहीं दिखाते. राजेश सोनी संविदा में सहायक नेत्र चिकित्सक है, जबकि रवि व्यापार में हाथ बंटाता है.

राजकुमार के एक बेटे रोहित सोनी ने एमबीए किया है और लखनऊ में प्राइवेट नौकरी करता है. राकेश के दो बच्चे हैं—सौम्या (8 वर्ष) और आयुष (5 वर्ष). उनकी माता जी सुमित्रा देवी लगभग 90 वर्ष की हैं. उन्होंने बताया कि पहले उद्योग विभाग की मदद से दिल्ली और लखनऊ तक चांदी भेजी जाती थी, लेकिन अब कोई मदद नहीं हो रही है.

महीने में 20-30 हजार की होती है आमदनी: उन्होंने बताया कि वर्तमान में दो से ढाई लाख रुपए की बिक्री महीने में हो पाती है, जिसमें 20–30 हजार रुपए आमदनी होती है. पहले चांदी की कीमत कम होने पर चार से पांच लाख रुपए से अधिक की बिक्री होती थी. जब बाहर के व्यापारी आते थे, तो बिक्री बढ़ जाती थी.

चांदी की मछली कितने की मिलती: कस्बे में सर्राफ अमरीश सोनी बताते हैं कि चांदी की यह मछली खोखली और नाजुक होती है. यही कारण है कि यह ऑनलाइन बाजार पर उपलब्ध नहीं है. खरीदार सीधे मौदहा आकर या शोरूम से ही खरीदते हैं. 5 ग्राम की मछली की कीमत करीब 900 रुपए होती, जबकि 2 किलो की मछली की कीमत 2.80 लाख रुपए तक जाती है.

ये भी पढ़ेंः झांसी का बौना परिवार; मां-बेटे और बेटियों का कद छोटा, पर हौसले बड़े, मुस्कुरा कर जी रहे जिंदगी

Last Updated : September 20, 2025 at 5:24 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

HAMIRPUR SILVER FISH CRAFTSILVER FISH HANDICRAFT ARTHAMIRPUR SONI FAMILYUP HANDICRAFT ARTSILVER FISH CRAFT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

नक्शे से गायब होने के कगार पर यूपी का ये गांव, 85 घर शारदा नदी में देखते-देखते समा गए, सड़क के किनारे जिंदगी काट रहे 389 बेघर

यूपी में पहली बार गांव-गांव लगेंगे रोजगार मेले; 8 हजार युवाओं को मिलेगी नौकरी, जानिए- कितनी सैलरी; कैसे करें रजिस्ट्रेशन

उम्मीदों का सुई-धागा; अलीगढ़ की हजार महिलाएं कमा रहीं लाखों, मुगल बादशाहों के शाही पहनावे की शान थी ये कढ़ाई-बुनाई

वाराणसी में लांच हुई 'डिजिटल नारी' स्कीम; जानें गांव की महिलाएं मोबाइल से कैसे करेंगी भरपूर कमाई

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.