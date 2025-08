ETV Bharat / state

हमीरपुर में बाइक सवारों को रोडवेज बस ने मारी टक्कर, एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर - HAMIRPUR ACCIDENT

हमीरपुर में एक्सीडेंट. ( Photo Credit : ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : August 3, 2025 at 10:37 AM IST | Updated : August 3, 2025 at 10:51 AM IST 3 Min Read

हमीरपुर : सुमेरपुर थाना क्षेत्र के नरायनपुर के पास शनिवार रात नेशनल हाईवे पर हुए हादसे में बाइकसवार एक युवक की जान चली गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसा तेज रफ्तार रोडवेज बस से बाइक के टकराने से हुआ. दोनों युवक बाढ़ देखने निकले थे. घटना के बाद रोडवेज बस चालक फरार हो गया है. पुलिस परिजनों की तहरीर के आधार पर विधिक कार्रवाई की बात कह रही है. रायबरेली में बस दुर्घटना. (Photo Credit : ETV Bharat) बताया गया कि मौदहा कोतवाली क्षेत्र के हैदरगंज मोहल्ला निवासी मोहम्मद नसीम उर्फ बबलू (30 वर्ष) अपने दोस्त आरिश (24 वर्ष) के साथ बाइक से हमीरपुर मुख्यालय में बाढ़ का मंजर देखने आए थे. लौटते समय कानपुर की ओर से तेज़ गति से आ रही रोडवेज बस ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी. दुर्घटना में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और 108 एंबुलेंस की मदद से दोनों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. जहां डॉक्टरों ने नसीम उर्फ बबलू को मृत घोषित कर दिया. आरिश की हालत नाजुक बताई जा रही है. उसका इलाज जारी है. नसीम उर्फ बबलू चार भाइयों में सबसे छोटा था. नसीम की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है. मोहल्ले में मातम का माहौल है. हादसे के बाद बस चालक मौके से बस समेत फरार हो गया है. थाना प्रभारी अनूप कुमार सुमेरपुर ने बताया कि नरायनपुर के पास दो युवकों को रोडवेज बस ने टक्कर मारी थी. घायलों को स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां एक युवक की मौत हो गई थी, दूसरा घायल है. बस चालक मौके से फरार हो गया है. जिसकी तलाश की जा रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

Last Updated : August 3, 2025 at 10:51 AM IST