हमीरपुर: गुप्त सूचना के आधार पर हमीरपुर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मंगलवार शाम 7 बजे सुजानपुर पुंग खड्ड में क्रशर संचालक परवीन शर्मा के स्टोन क्रशर पर छापेमारी की. पुलिस को सूचना मिली थी कि यहां अवैध खनन हो रहा है. गौरतलब है कि परवीन शर्मा बीजेपी विधायक आशीष शर्मा के चाचा हैं. हालांकि, क्रशर संचालक ने पुलिस के सभी आरोपों से इनकार किया है.

हमीरपुर पुलिस को इस क्रशर पर अवैध खनन की गुप्त सूचना मिली थी. लगातार हो रही बारिश और क्षतिग्रस्त रास्तों के कारण घटनास्थल तक पुलिस टीम का पहुंचना चुनौतीपूर्ण था, फिर भी पुलिस टीम मौके पर पहुंचने में सफल रही. मौके पर पुलिस ने पाया गया कि क्रशर मालिक पोकलेन और अन्य मशीनों की मदद से पत्थरों का अवैध खनन कर रहा था. जबकि आधिकारिक तौर पर यह क्रशर पिछले वर्ष जुलाई महीने से बंद कर दिया गया था. छापेमारी के दौरान, खनन निरीक्षक और प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी को भी मौके पर बुलाया गया.

BJP विधायक के चाचा के स्ट्रोन क्रशर पर छापेमारी (ETV Bharat)

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश उपाध्याय ने बताया, "पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी. जिसके आधार पर पुलिस ने खनन विभाग के साथ कार्रवाई करते हुए खड्ड में जाकर छापेमारी की. पुलिस ने मौके से अवैध खनन में इस्तेमाल की जा रही भारी मात्रा में मशीनरी और ताजे निकाले गए पत्थर जब्त किए हैं. सुजानपुर के पुंग खड्ड में अवैध खनन करने वाले क्रेशर पर विभिन्न धाराओं के तहत पुलिस में मामला दर्ज हुआ है. आरोपी क्रशर संचालक प्रवीण शर्मा विधायक आशीष शर्मा के चाचा हैं".

बता दें कि पुलिस छापेमारी में क्रशर से कई सामान जब्त किए हैं. इन सामानों में 1 पोकलेन, 4 टिप्पर, 1 मिक्सर, 2 जेसीबी मशीनें और लगभग 50 टिप्पर लोड ताजा निकाले गए बोल्डर भी शामिल हैं. इस संबंध में सुजानपुर थाना में एफआईआर संख्या 0053/2025 दर्ज की गई है.

यह मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 303(2) और खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धाराओं 21 और 22 के तहत पंजीकृत किया गया है. पुलिस इस मामले में माइनिंग एवं अन्य विभाग के अधिकारियों के मिलीभगत होने की भी जांच कर रही है. मामले की आगे की जांच जारी है.

वहीं, विधायक आशीष शर्मा के चाचा और स्टोन क्रशर के संचालक परवीन शर्मा ने आरोपों से इनकार किया है. परवीन शर्मा ने कहा, "पुलिस बिना वांरट के क्रशर में घुसी और कर्मचारियों को धमकाने लगी. इतना ही नहीं पुलिस ने मौके पर लगे सीसीटीवी का हार्ड डिस्क भी ले लिया. पुलिस जिन खनन सामाग्री को अवैध बता रही है. वो पिछले साल का है, जो यहां पर क्रशर बंद होने से पहले का रखा गया था. इसकी बाकायदा सीसीटीवी फुटेज भी है".

