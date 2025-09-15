ETV Bharat / state

वोट चोरी मामले में हाइड्रोजन बम लाने पर अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर तंज, बोले- कांग्रेस पार्टी की तरह होगा टाय-टाय फुस्स

अनुराग ठाकुर ने वोट चोरी मामले पर हाइड्रोजन बम लाने बोले हाइड्रोजन बम कांग्रेस पार्टी की तरह होगा टाय-टाय फुस्स हो जाएगा.

ANURAG THAKUR SLAMS CONGRESS
कांग्रेस पर अनुराग ठाकुर का आरोप (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 15, 2025 at 4:47 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

हमीरपुर: हमीरपुर दौरे पर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला. वोट चोरी मामले में हाइड्रोजन बम लाने पर तंज कसते हुए कहा कि हाइड्रोजन बम भी कांग्रेस की तरह टाय-टाय फुस्स हो जाएगा. चुनाव हारने के बाद कांग्रेस के धमाके भी फुस्स हो जाते हैं. ऐसे वक्त की मांग यह है कि इंडी गठबंधन को अपने भीतर झांकने और मंथन करने की जरूरत है.

'कांग्रेस पार्टी की तरह टाय-टाय फुस्स होगा हाइड्रोजन बम'

अनुराग ठाकुर ने कहा कि, राहुल गांधी बहुत बार कहते हैं भूचाल आएगा, भूकंप आएगा. कभी कहते हैं एटम बम आएगा, कभी कहते हाइड्रोजन बम आएगा, लेकिन हर बार वह भी कांग्रेस पार्टी की तरफ टाय टाय फिस्स हो जाता है. जैसे वह चुनाव हार जाते हैं वैसे ही इनके धमाके भी विफल हो जाते हैं. सवाल यह खड़ा होता है कि संवैधानिक संस्थाओं पर आखिर क्यों बार बार छींटे उछालने का काम किया जाता है, जबकि कांग्रेस ने देश में 60 साल तक राज किया और अब जब उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ वहां पर भी अगर 15 सांसदों के वोट खारिज हुए यानी उन्होंने क्रॉस वोटिंग की. ऐसे में लगता है कि इनके गठबंधन को अपने अंदर झांकना चाहिए कि इनके लोग भी भाजपा को ही अंतरआत्मा से समर्थन देते हैं.

भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर (ETV Bharat)

'भारत में बने वक्फ बोर्ड का कानून, दुनिया में बने कानूनों से बेहतर'

वक्फ बोर्ड के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि, धारा- 370 सहित अन्य संशोधन के माध्यम से केंद्र की सरकार ने जनता को लाभ पहुंचाने का काम किया था, उसी तरह मुस्लिम समुदाय के हित के लिए वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का इस्तेमाल हो सकेगा. उन्होंने कहा कि आज केवल चुनिंदा लोगों को ही वक्त की संपत्तियों का लाभ मिल रहा था, लेकिन सरकार के नए कानून से सबक उत्थान होगा. अनुराग ठाकुर ने नए वक्फ कानून को दुनिया के बेहतरीन कानून में से एक करार दिया.

ANURAG THAKUR SLAMS CONGRESS
छिंज छिंज कुश्ती सम्मेलन में भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर (ETV Bharat)

तीन महीने में NH-3, फेस-3 का काम पूरा करने के निर्देश

हमीरपुर जिला से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग तीन के काम में देरी एवं गुणवत्ता पर सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि, "इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि आगामी 3 महीने के अंदर राष्ट्रीय राजमार्ग के फेस तीन का काम पूरा किया जाए. प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्य में भी देरी हुई है. अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि आगामी दिनों में सड़क को आम यातायात की सहूलियत के लिए तैयार भी किया जाए, ताकि लोगों को परेशानी न हो."

ANURAG THAKUR SLAMS CONGRESS
छिंज कमेटियों से अनुराग ठाकुर की खास अपील (ETV Bharat)

खिलाड़ियों को एकेडमी में दी जाएगी ट्रेनिंग

अनुराग ठाकुर ने कहा कि, जिले में छिंज कमेटियों के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जिलों में दो-दो एकेडमी बनाई जाएंगी. इन अकादमियों में प्रशिक्षण प्राप्त कर बेहतर खिलाड़ी तैयार होंगे. उन्होंने कहा कि अकादमियों में खिलाड़ियों को खेल, रहने और खाने की बेहतर सुविधा मिले इसका भी ध्यान रखा जाएगा. भविष्य के मेडल विजेता हिमाचल के खिलाड़ी होंगे.

'हिमाचल के युवाओं को बनाएंगे अच्छे खिलाड़ी'

पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर जिला भाजपा की तरफ से छिंज कुश्ती समितियों के जिला स्तरीय सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे. इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि, सभी छिंज कमेटियां अगर एकत्रित होकर अखाड़े तैयार करें तो प्रदेश से अच्छे खिलाड़ी सामने आएंगे. प्रदेश के यह खिलाड़ी राष्ट्र एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन करेंगे. उन्होंने कहा कि, बाहरी राज्यों के खिलाड़ी हिमाचल के छिंज मेलों में भाग लेकर करोड़ों रुपए की कमाई करते हैं. ऐसे में प्रदेश के युवाओं को काबिल बनाकर अच्छे खिलाड़ी तैयार करेंगे.

ये भी पढ़ें: हिमाचल कैबिनेट का बड़ा फैसला, विभिन्न विभागों में भरे जाएंगे 3700 पद

ये भी पढ़ें: कुल्लू के ये पांच नाले पहाड़ से लेकर मैदान तक ला रहे तबाही, रिपोर्ट में हुए ये खुलासे

For All Latest Updates

TAGGED:

ANURAG THAKUR SLAMS CONGRESSHYDROGEN BOMB ON VOTE THEFT CASEVICE PRESIDENTIAL ELECTIONANURAG THAKUR ON RAHUL GANDHIANURAG THAKUR SLAMS CONGRESS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

PUBG से अकेलेपन तक का सफर, हर PARENT को सोचने पर मजबूर कर देगी ये कहानी, कहीं आपका बच्चा भी...

ATM और डेबिट कार्ड पर भी मिलता है बीमा का लाभ, बैंक और कंपनी ने नहीं दिया हक तो राज्य उपभोक्ता आयोग ने ठोका इतने का जुर्माना

अब ऑनलाइन कर सकेंगे HPTDC होटलों की बुकिंग, Make My Trip के साथ हुआ करार

ऐसे फहराया साक्षरता के पहाड़ पर देवभूमि का झंडा, देश का पूर्ण साक्षर राज्य बना हिमाचल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.