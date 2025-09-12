ETV Bharat / state

पहली पत्नी निकली नशेड़ी, दूसरी बीवी हुई फरार, शादी के नाम पर बिचौलिए ने की युवक से लाखों की धोखाधड़ी

दो बार शादी के नाम पर ठगी का शिकार हुए राकेश कुमार ने बताया, "पहली शादी पहली शादी 5 फरवरी 2025 में हुई थी. यह शादी ऐसे ही किसी मंदिर में करवाई गई थी. पहली बार जिस लड़की से शादी की गई थी, वह पंजाब की रहने वाली थी और नशे की आदत थी. पहली पत्नी घर में नशा किया करती थी, इस वजह से उसे 8 फरवरी को गाड़ी रिजर्व करके उसे वापस पंजाब के लुधियाना छोड़कर आ गए. इसके बाद राकेश कुमार को बिचौलिए अरविंद कुमार ने दूसरी जगह शादी कराने का आश्वासन दिया".

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में शादी के नाम पर धोखाधड़ी का एक गंभीर मामला सामने आया है. सनाही पंचायत के निवासी राकेश कुमार की दो बार शादी करवाने के नाम पर करीब 8 लाख रुपये की ठगी की गई. पीड़ित राकेश कुमार ने मीडिया के सामने अपने साथ हुए ठगी की कहानी सुनाई. मामले में पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है.

इसके लिए अरविंद ने राकेश से और पैसे की डिमांड की. राकेश ने दूसरी शादी की चाहत में बिचौलिए को पैसा दे दिया. दूसरी शादी 29 मई हुई थी. विवाह संपन्न होने के कुछ ही दिनों बाद दूसरी पत्नी भी घर छोड़कर फरार हो गई. अरविंद कुमार ने राकेश कुमार की दूसरी शादी होशियारपुर में रहने वाली एक लड़की से करवाई जो दूसरे दिन ही घर से चली गई.

पीड़ित राकेश कुमार ने बताया कि नेरी के एक व्यक्ति ने उसे कहा था कि एक व्यक्ति शादियां करवाता है. जब वह उससे मिले तो उसने लाखों रुपए लेकर एक लड़की से शादी करवा दी. लेकिन वह लड़की नशे की आदी निकली, जिसकी वजह से राकेश ने लड़की को उसके परिजनों के पास पहुंचा दिया. बाद में उस व्यक्ति ने इसकी फिर शादी करवा दी और लाखों रुपए ले लिए. बाद में वह लड़की भी छोड़कर चली गई. पीड़ित ने बताया कि बिचौलिया शादी का खेल खेलता है और लोगों से रुपए ठगने का काम कर रहा है.

एसपी भगत सिंह ठाकुर ने कहा, "हमीरपुर में धोखाधड़ी का एक गंभीर मामला सामने आया है. संबंधित मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. जांच पूरी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ की जाएगी. ताकि दोषियों को कानून के दायरे में लाया जा सके. पीड़ित को आश्वस्त किया है कि उसे न्याय दिलाने में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी. पुलिस टीम इस मामले से जुड़े हर पहलू की पड़ताल कर रही है और साक्ष्यों को एकत्रित किया जा रहा है. पीड़ित को जल्द ही न्याय मिलेगा".

वहीं मानवाधिकार आयोग की जिला प्रधान अंजना ने बताया, "राकेश कुमार के साथ शादी के नाम पर धोखाधड़ी की गई है. अरविंद नाम के व्यक्ति ने राकेश कुमार का दो बार विवाह करवाया और 8 लाख रुपए लिया है. जब उसे बातचीत करने के लिए बुलाया गया तो अरविंद कुमार टालमटोल करने लगा और मौके पर नहीं पहुंचा, जिसके तहत उसके खिलाफ हमीरपुर एसपी से शिकायत की गई है.

वहीं, मानवाधिकार आयोग की महासचिव पूनम मड़ियाल में बताया कि राकेश कुमार के साथ शादी के नाम पर धोखाधड़ी की गई है. इसलिए एसपी कार्यालय हमीरपुर पहुंचे हैं. ताकि राकेश कुमार को न्याय मिल सके. सनाही पंचायत प्रधान सरिता शर्मा ने बताया कि राकेश कुमार ने पंचायत में शिकायत की है. इसके संदर्भ में एसपी कार्यालय पहुंचे हैं. ताकि राकेश कुमार को इंसाफ मिल सके.राकेश कुमार के साथ शादी के नाम पर दो बार ठगी की गई है.

