हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश में मानसून सीजन जाते-जाते जमकर कहर बरपा रहा है. प्राकृतिक आपदा से हमीरपुर जिला भी अछूता नहीं है. हमीरपुर जिले के सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के चबूतरा में लगातार हो रही भारी बारिश और भूस्खलन के कारण पांच परिवारों के मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गए हैं. करीब एक किमी एरिया में अचानक आई इस आपदा ने ग्रामीणों को संकट में डाल दिया है. पूरे गांव को डेंजर जोन घोषित कर दिया गया है. ग्रामीणों को अब यह समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वे करें तो क्या करें और रहें तो कहां रहें.

चबूतरा गांव में 50 फीट नीचे धंस गई जमीन

हमीरपुर जिला के सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के चबूतरा गांव में जमीन धंसने से चार मकान जमींदोज हो गए हैं. यह घटना करीब साढ़े पांच बजे के पहले पांच से सात फीट तक जमीन धंसी. इसके बाद एकाएक 30 फीट से अधिक एरिया में बड़ी दरारें आ गई और जमीन 50 फीट के करीब नीचे धंस गई. इस घटना के बाद से पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई. घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन ने फौरन मौके पर पहुंचकर प्रभावित परिवारों को स्थानीय स्कूल में अस्थायी रूप से ठहराया. यहां उनके लिए भोजन, पानी और रहने का पूरा इंतजाम किया गया. सोमवार (1 सितंबर) को प्रशासन के सहयोग से पांच बेघर परिवारों को 25-25 हजार रुपए की फौरी राहत प्रदान की गई.

हमीरपुर में बारिश से भारी तबाही (ETV Bharat)

जमीन धंसने से बेघर हुए ये लोग

अब तक जिन परिवारों के घर जमींदोज हो चुके हैं, उनमें नरोत्तम दास, केवल कृष्ण, किशोरी लाल, सीतो देवी और बंसी राम का घर शामिल है. घर उजड़ने से ये परिवार पूरी तरह राहत शिविर पर निर्भर हैं. यदि बारिश इसी तरह लगातार होती रही, तो लगभग 15-20 अन्य परिवारों के घरों पर भी खतरा मंडरा सकता है. इन घरों को भी भारी क्षति पहुंचने की संभावना है. सुजानपुर के विधायक कैप्टन रणजीत सिंह राणा ने भरोसा दिलाया कि सरकार और प्रशासन हर कदम पर उनके साथ खड़ा है. इस दौरान अधिकारियों ने हालात का निरीक्षण किया और प्रभावितों के लिए तत्काल राहत सामग्री उपलब्ध करवाई.

चबूतरा गांव में 50 फीट नीचे धंसी जमीन (ETV Bharat)

आपदा से नुकसान का किया जा रहा आकलन

प्रशासन की टीमें लगातार प्रभावित क्षेत्र का आकलन कर रही हैं. अब तक हुए नुकसान का विस्तृत मूल्यांकन किया जा रहा है. ग्रामीणों ने शीघ्र पुनर्वास और आर्थिक सहायता की मांग की है, ताकि वे दोबारा सामान्य जीवन शुरू कर सकें. पीड़ित परिवार के सदस्यों ने सरकार से मांग की है कि हमें जल्द ही जमीन दिलवाकर घर बनाए जाएं और आर्थिक सहायता भी की जाए. रोते बिलखते हुए पीड़ित परिवार के सदस्यों ने सरकार के प्रति पूरी निष्ठा रखते हुए जल्द राहत प्रदान करने की बात कही है. पीड़ित परिवार के सदस्यों ने सरकार से गुहार लगाई है कि घरों में पड़े हुए सामान को बाहर निकाला जाए और हर संभव सहायता की जाए.

चबूतरा गांव में कई परिवारों के घर जमींदोज (ETV Bharat)

सरकार से जमीन की मांग कर रहे प्रभावित परिवार

प्रभावित परिवार के सदस्यों ने बताया कि, पिछले दिनों शाम 5:30 बजे अचानक घर के आंगन में दरारें आने शुरू हुई. धीरे-धीरे जमीन खिसकने लगी. स्थानीय निवासी नरोत्तम दास ने कहा कि, "मेरा दो मंजिला मकान पूरा गिर चुका है. मेरे दूसरे बेटे का मकान भी पूरा गिर चुका है. हमारे घर के पास जो भी जमीन थी, वह पूरी तरह तबाह हो चुकी है. हमारी सरकार से मांग है कि हमें जमीन दी जाए, ताकि हम अपना जीवन व्यतीत कर सकें. हमारे लगभग 20 से 25 परिवार हैं, जिन्हें अभी भी खतरा बना हुआ है. हमें प्रशासन द्वारा राहत राशि भी प्रदान की गई है."

सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र का चबूतरा गांव डेंजर जोन में (ETV Bharat)

प्रभावित परिवारों की गुहार, मदद करो सरकार

"मेरे दो मकान जो हैं पूरी तरह तबाह हो चुके हैं. घर में जो सामान घर के अंदर बच गया था, वह भी पूरी तरह तबाह हो चुका है. बरसात में हमारी जो जमीन है वह भी पूरी तरह बह चुकी है. प्रशासन मौके पर पहुंचा है और हमें राहत राशि दी जा रही है. सरकार हमें रहने के लिए जगह दे और साथ में हमें घर बनाने के लिए भी राशि प्रदान की जाए."- केवल कृष्ण, आपदा प्रभावित, स्थानीय निवासी

देखते दे देखते धंसने लगी जमीन

आपदा से प्रभावित किशोरी लाल का कहना है कि, "मेरा लगभग हमारा करीब 70 से 80 लाख का नुकसान हुआ है. जमीन हमारी पूरी बह गई है और आधा मकान भी गिर चुका है और हमारी गाड़ियां भी वहां पर ही फंसी हुई है. वहां पर एक बड़ा खड्डा बन चुका है, साथ में जो जमीन है वह पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है. न तो हम अभी वहां रह सकते हैं और न ही हम वहां पर जा सकते हैं. हमें तो वहां जाने से भी डर लग रहा है. शाम के वक्त धीरे-धीरे जमीन धंसने लगी. इसके बाद हमने अपने आप अपना बचाव किया और वहां से निकल गए. प्रशासन द्वारा हमें राहत राशि प्रदान की जा रही है."

सरकार से जमीन की मांग कर रहे प्रभावित परिवार (ETV Bharat)

सरकार हर संभव मदद करने को तैयार: केकेसी अध्यक्ष

वहीं, इस पर पूर्व जिला कांग्रेस के अध्यक्ष सुमन भारती ने भी प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और कहा कि सरकार और प्रशासन के सहयोग से पीड़ितों की हर संपर्क सहायता की जा रही है. आपदा प्रभावित पांच परिवारों के सदस्यों को 25-25 हजार की राहत राशि भी प्रदान की गई है. वहीं, असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस (केकेसी) के अध्यक्ष राजीव राणा ने भी भूस्खलन वाले जगह का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने लोगों को सरकार की तरफ से हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है.

जमीन धंसने से कई परिवार बेघर (ETV Bharat)

प्रभावित परिवारों को 25,000 रुपए की राहत राशि

उपायुक्त हमीरपुर अमरजीत सिंह ने कहा कि, "हमीरपुर जिला के चबूतरा में भूस्खलन की घटना सामने आई है. कई परिवारों के ऊपर यह आपदा आई है. इसमें कुल पांच परिवारों के घर पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं. प्रभावित परिवारों को प्रशासन की तरफ से 25-25 हजार की राहत राशि प्रदान की गई है. पीड़ित परिवारों को प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रभावित परिवारों को स्थानीय स्कूल में अस्थायी रूप से ठहराया है. यहां उनके लिए भोजन, पानी और रहने का पूरा इंतजाम किया गया है. इन लोगों की हर संभव मदद की जाएगी."

जिला प्रशासन को रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है, "सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के चबूतरा में जमीन धंसने की घटना अत्यंत दुखद एवं व्यथित करने वाली है. इस हादसे में तीन घरों के जमींदोज होने और कई अन्य घरों के खतरे की जद में आने की खबर ने मन को झकझोर कर रख दिया है. जिला प्रशासन को राहत एवं बचाव कार्यों में तीव्रता लाने तथा विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं. इस कठिन घड़ी में मेरी पूरी संवेदनाएं प्रभावित परिवारों के साथ हैं. उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी."

ये भी पढ़ें: हिमाचल में प्रकृति का प्रकोप! अब तक 326 लोगों की मौत...41 लापता, आंखों के सामने उजड़े आशियानें

ये भी पढ़ें: आफत की बारिश! हिमाचल में 24 घंटों में 101.2 करोड़ का नुकसान, 1281 सड़कें बंद, अभी तक 326 लोगों की मौत